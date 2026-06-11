Franja Morada se impuso en la Federación Universitaria de Cuyo y alcanzará los 13 años de conducción

La Franja Morada se impuso en las elecciones de la Federación Universitaria de Cuyo (FUCUYO) con el 52,9% de los votos y mantendrá la conducción del máximo órgano de representación estudiantil de Mendoza durante los próximos dos años. Mercedes Hadid Jadur , estudiante de quinto año de Derecho, fue electa presidenta del órgano gremial, cargo que ejercerá hasta 2028.

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La elección se desarrolló en paralelo al calendario electoral de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), que también definió autoridades de rectorado, decanatos y representantes de los distintos claustros. En total participaron más de 8.000 estudiantes. Desde el 2015 la FUCuyo es conducida por la Franja Morada.

La lista de Franja Morada obtuvo 3.920 votos . En segundo lugar se ubicó La Central Estudiantil , integrada por agrupaciones peronistas, con 2.302 votos y el 27,3% de las preferencias.

El tercer puesto fue para la izquierda, con 907 votos (10,7%), mientras que La Alberdi , agrupación libreal que participó por primera vez en la contienda, alcanzó 626 sufragios (9,1% ).

Tras conocerse los resultados, Hadid destacó el nivel de participación registrado durante la jornada electoral.

“Fue una muy buena elección, donde hubo mucha participación estudiantil y para nosotros eso es muy importante. Somos el máximo órgano estudiantil que representamos tanto a la UNCuyo como a la UTN”, sostuvo.

La nueva presidenta consideró que la concurrencia de los estudiantes a las urnas fue elevada tanto en la elección de la federación como en los comicios obligatorios de cogobierno universitario. Además, señaló que los resultados obtenidos estaban dentro de las previsiones de las agrupaciones participantes.

Los objetivos de la nueva conducción

De cara a los próximos dos años de gestión, Hadid afirmó que buscará impulsar acuerdos con las autoridades universitarias y con el Gobierno provincial para promover cambios orientados a mejorar las condiciones de cursado y permanencia de los estudiantes.

“En estos dos años de gestión de la FUCUYO la idea es generar todos los consensos necesarios para hacer muchas reformas. Quiero articular mucho con la universidad y con la provincia para mejorarle la vida a los estudiantes”, afirmó.

Entre los temas que pretende instalar en la agenda mencionó la situación de los estudiantes que trabajan mientras cursan una carrera universitaria. Según indicó, datos relevados por la federación muestran que cerca del 70% de los alumnos combina estudio y empleo.

“Hay datos con los que venimos trabajando hace bastante, casi el 70% de los estudiantes son trabajadores y no todas las carreras están diseñadas para amoldarse a esa realidad”, señaló.

Mercedes Haddid - FUCuyo La nueva presidenta de la Federación Universitaria de Cuyo (FUCuyo), Mercedes Hadid.

La dirigente estudiantil también planteó la necesidad de avanzar en reformas académicas que permitan reducir los tiempos de egreso y ampliar la oferta de titulaciones intermedias.

“En muchas facultades el promedio de egreso es de casi 10 años, y eso no puede suceder en carreras de grado. Tenemos que tener más títulos intermedios para que los estudiantes puedan trabajar de lo que están estudiando”, sostuvo.

Cómo quedó conformada la federación

La FUCUYO cuenta con diez secretarías, que se distribuyen mediante el sistema D'Hondt. Como resultado de la elección, Franja Morada obtuvo cinco secretarías; La Central Estudiantil, tres; mientras que la izquierda y La Alberdi accedieron a una cada una.

Además, por haber finalizado en segundo lugar, La Central Estudiantil ocupará la Secretaría General, el segundo cargo en importancia dentro de la estructura de conducción.

La Federación Universitaria de Cuyo reúne a los centros de estudiantes de la UNCuyo y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Entre sus funciones se encuentran la representación de los estudiantes ante las autoridades universitarias, la promoción de políticas de bienestar estudiantil, la defensa de la educación pública y la articulación con la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Fundada en 1984, tras el retorno de la democracia, la organización es el principal espacio de representación estudiantil de Mendoza y uno de los actores centrales de la vida política universitaria de la provincia.