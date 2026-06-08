8 de junio de 2026 - 21:31

Médicos de cabecera y odontólogos de PAMI están de paro hasta el miércoles

Los profesionales sostienen que los aranceles actuales dificultan el sostenimiento de las prestaciones y advierten que una recomposición es clave para garantizar la calidad de la atención a jubilados y pensionados.

Médicos y odontólogos que atienden a afiliados de PAMI iniciaron un paro de 72 horas este lunes.

Médicos y odontólogos que atienden a afiliados de PAMI iniciaron un paro de 72 horas este lunes.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Médicos de cabecera y odontólogos de PAMI comenzaron este lunes un paro nacional de 72 horas. Los profesionales reclaman una actualización urgente de los valores que perciben por sus consultas, buscando visibilizar el pedido de recomposición de honorarios y mejorar las condiciones de trabajo.

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La medida de fuerza busca visibilizar el pedido de recomposición de honorarios y la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los prestadores que atienden a jubilados y pensionados en todo el país.

El reclamo de los profesionales

Bajo las consignas “Honorarios justos = atención de calidad” y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, los médicos y odontólogos sostienen que los aranceles actuales dificultan el sostenimiento de las prestaciones. Según los prestadores, una actualización de los valores es fundamental para garantizar la continuidad y la calidad de la atención brindada a los afiliados de PAMI.

Los principales pedidos:

  • Actualización de los aranceles profesionales.

  • Mejores condiciones de trabajo para los prestadores.

  • Garantías para mantener un servicio adecuado a jubilados y pensionados.

Mientras se desarrolla la medida de fuerza, los profesionales aguardan una respuesta que permita avanzar en una solución al conflicto.

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