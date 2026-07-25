25 de julio de 2026 - 08:47

El pronóstico para este sábado: siguen las alertas por nevadas y sube la temperatura

El SMN mantiene las alertas por fuertes nevadas en la cordillera y se espera que mañana llegue en leve alivio del temporal. De cuánto será la máxima hoy.

El pronóstico para este sábado: siguen las alertas por nevadas y sube la temperatura.

El pronóstico para este sábado: siguen las alertas por nevadas y sube la temperatura.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El fin de semana comienza en Mendoza con condiciones meteorológicas muy parecidas a las registradas en los últimos días. En el llano se vivirá una jornada invernal agradable y con un paulatino repunte térmico, pero la atención está puesta en la alta montaña, donde el fuerte temporal mantiene bajo alerta a gran parte del territorio provincial.

Leé además

Quién fue Santiago Apóstol, por qué es Patrono de Mendoza, el mito de los temblores y actividades en su honor

Quién fue Santiago Apóstol, por qué es Patrono de Mendoza, el mito de los temblores y actividades en su honor
El pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Anticipan un sábado con buen tiempo y nevadas en la cordillera de Mendoza

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, para este sábado se espera un día algo nublado con ascenso de la temperatura y vientos leves de dirección variable. La temperatura máxima estimada alcanzará los 17°C, mientras que la mínima se ubicó en los 6°C durante las primeras horas de la mañana.

Alerta naranja y amarilla por nevadas

El panorama en la cordillera continúa complicado debido a las inclemencias del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por nevadas que abarca a toda la cadena montañosa de la provincia.

A su vez, se encuentra vigente una alerta amarilla para los departamentos de Luján de Cuyo y Las Heras.

Cabe recordar que tanto el Paso Internacional Cristo Redentor como el Paso Pehuenche permanecen totalmente cerrados para todo tipo de vehículos.

¿Qué se espera para el domingo?

Para mañana se anticipa una jornada aún más cálida en el llano, pero marcada por la posible presencia de viento Zonda en sectores específicos de la provincia.

El día estará algo nublado con un nuevo ascenso de la temperatura. Se proyecta una máxima de 20°C y una mínima de 7°C. Además, se pronostica la presencia de viento Zonda en la precordillera y en el departamento de Malargüe. En Alta montaña se espera un leve alivio en el temporal, pasando a nevadas ligeras en la zona de cordillera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Control de alcoholemia en Mendoza. Archivo

Alcoholemia: la oposición insiste con una ley para endurecer las multas a funcionarios públicos en Mendoza

Cuatro representantes de Mendoza estarán en la competencia mundialista, que se desarrollará en el sur de nuestro país. 

Mendoza hace historia: cuatro nadadores competirán en el Mundial de Natación de Invierno 2026 en aguas congeladas

bomberos voluntarios hicieron sonar las sirenas en toda mendoza en reclamo por financiamiento

Bomberos Voluntarios hicieron sonar las sirenas en toda Mendoza en reclamo por financiamiento

El senador sanjuanino recorrió la provincia en busca de respaldos para su proyecto presidencial y mantuvo encuentros separados con referentes de distintos sectores del peronismo.

Sergio Uñac desembarcó en Mendoza para avanzar con su proyecto presidencial y dialogar con el PJ provincial