Anticipan un sábado con buen tiempo y nevadas en la cordillera de Mendoza

El termómetro subirá de forma progresiva en la provincia hacia el fin de semana, aunque la atención estará puesta en la llegada de Zonda.

El pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Para este sábado está pronosticada una jornada algo nublada con buen tiempo y leve ascenso de la temperatura en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un viernes agradable, para este sábado está prevista una jornada similar. El pronóstico del tiempo anticipa una máxima de 17°C y una mínima de 6°C.

Se esperan nevadas moderadas en la cordillera, por lo que se recomienda precaución a quienes deban transitar hacia la zona cordillerana. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por nevadas en la zona de cordillera.

Pronóstico extendido en Mendoza El domingo se espera un cielo algo nublado con la primera advertencia por viento Zonda en sectores de la precordillera y el departamento de Malargüe. En alta montaña, en tanto, se prevén nevadas ligeras. La máxima será de 20°C y la mínima de 7°C.