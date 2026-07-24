Sebastián Soneira asumió en la Cámara Federal de Mendoza y reclamó completar los cargos vacantes

Sebastián Soneira juró este como nuevo integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, el máximo tribunal de la Justicia Federal en la provincia. Su incorporación permitió ampliar la integración del cuerpo, que durante los últimos años funcionó con tres de los seis jueces previstos, y fue presentada por las autoridades judiciales como un nuevo paso en el proceso de normalización del fuero federal.

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El acto se realizó en los Tribunales Federales de Mendoza y contó con la presencia de integrantes del Poder Judicial, miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza , funcionarios provinciales y el gobernador Alfredo Cornejo .

Tras prestar juramento, el flamante camarista destacó que su designación constituye un avance para fortalecer el funcionamiento de la Justicia Federal, aunque remarcó que todavía resta completar la cobertura de los cargos vacantes.

"Es importante seguir avanzando con este proceso de normalización de la cobertura de las vacantes, la normalización del Poder Judicial de toda la República. Este es un pequeño paso. En este tribunal quedan dos vacantes más por cubrir y esperamos que eso se logre en breve", afirmó.

Soneira explicó que el procedimiento para designar jueces requiere el acuerdo entre el Poder Ejecutivo nacional y el Senado, por lo que consideró que se trata de un mecanismo complejo. En ese sentido, recordó que su propio nombramiento demandó cerca de nueve años desde el inicio del concurso hasta la jura.

Además de las dos vacantes que aún permanecen en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, también continúan sin cubrirse otros cargos en los Tribunales Orales Federales y en juzgados federales de primera instancia de la provincia.

"El Poder Judicial es el único poder cuyos integrantes no llegan por votación popular. El Ejecutivo y el Legislativo tienen que ponerse de acuerdo sobre quiénes van a integrar ese poder. Es un proceso complejo", señaló.

El funcionamiento del tribunal

Consultado sobre el estado en que recibe la Cámara Federal, Soneira señaló que todavía no había tomado contacto directo con la actividad diaria del tribunal, aunque aseguró que, según la información brindada por sus futuros colegas, el organismo mantiene un importante volumen de trabajo sin registrar demoras significativas.

El magistrado destacó que la Cámara logró sostener su funcionamiento mediante el sistema de subrogancias pese a la falta de integrantes y consideró que su incorporación permitirá fortalecer esa tarea.

En la misma línea se expresó el presidente de la Cámara Federal, Juan Ignacio Pérez Curci, quien calificó la jura como un hecho trascendental para el tribunal y sostuvo que el proceso de cobertura de vacantes representa un paso importante para el funcionamiento de la Justicia Federal.

Recuperar la confianza

Durante la conferencia de prensa también fue consultado sobre la imagen del Poder Judicial y el desafío de recuperar la confianza pública luego de distintos episodios que afectaron al fuero federal mendocino.

Sin hacer referencias puntuales a casos específicos, Soneira sostuvo que el camino para fortalecer la credibilidad de la Justicia pasa por el trabajo cotidiano, el compromiso institucional y la transparencia.

"Es trabajo, compromiso y transparencia. Esta conformación ha demostrado que ha avanzado en ese sentido y hay que continuar por ese camino", expresó.

Según indicó, la reorganización iniciada en 2017 permitió consolidar un proceso de mejora en el funcionamiento de la Cámara Federal y consideró que su llegada se inscribe dentro de esa misma etapa de normalización.

Su paso por el Gobierno provincial

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue su anterior desempeño en el Poder Ejecutivo de Mendoza, donde estuvo al frente de la Dirección de Personas Jurídicas durante las gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.

Ante las consultas sobre una eventual influencia política en su nueva función, Soneira descartó cualquier condicionamiento y afirmó que la Justicia Federal actúa con independencia respecto del Gobierno provincial.

"No hay una incidencia del Gobierno provincial en la Justicia Federal. Esa es la realidad", respondió.

Asimismo, señaló que la experiencia adquirida en la administración pública le permitió incorporar herramientas vinculadas con la gestión de equipos y la organización institucional, aspectos que buscará aplicar en su tarea judicial.

"Mi experiencia en el Ejecutivo me permitió trabajar con equipos, poner el foco en la gestión y en el mejoramiento integral del funcionamiento de la Justicia", concluyó.

Antes de asumir en la Cámara Federal, el magistrado se desempeñó como fiscal adjunto Civil de la Procuración General del Ministerio Público Fiscal. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, cursa una maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario y cuenta con una especialización en Derecho de Daños.

La presencia de Cornejo

Durante la ceremonia también tomó la palabra el gobernador Alfredo Cornejo, quien consideró que la incorporación de Soneira representa un avance para completar la integración de la Justicia Federal en Mendoza.

El mandatario sostuvo que, si bien la Provincia no tiene competencia sobre ese fuero, resulta importante que los tribunales funcionen con todos sus cargos cubiertos para garantizar una adecuada prestación del servicio de justicia.

"Si bien la Provincia no tiene competencia sobre la Justicia Federal, su buen funcionamiento también hace a la calidad institucional que necesitamos como país", expresó el mandatario en sus redes sociales.

Participé de la jura de Sebastián Soneira como nuevo vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Una responsabilidad que asume en un contexto donde la Justicia tiene el desafío de brindar respuestas a una sociedad cada vez más exigente.



La Justicia Federal es un pilar… pic.twitter.com/WtrQJpepPF — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 23, 2026

Cornejo además vinculó la designación con el proceso de reorganización que atravesó la Cámara Federal en los últimos años y destacó la trayectoria profesional del nuevo magistrado, tanto en el ejercicio del derecho como en la función pública.

En ese contexto, también señaló que las instituciones enfrentan un escenario de pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y consideró necesario continuar fortaleciendo su funcionamiento mediante la cobertura de vacantes y el desempeño de quienes ocupan cargos públicos.