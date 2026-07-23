El gobernador de Tucumán fue intervenido de urgencia por un problema coronario

El gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , fue sometido este jueves a una intervención cardíaca de urgencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires . Según trascendió, los médicos le colocaron un stent al mandatario provincial luego de detectar una obstrucción en una arteria coronaria .

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El mandatario provincial se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires para cumplir una agenda oficial cuando sufrió un fuerte malestar físico que motivó su traslado al centro de salud.

Según el comunicado difundido por el Hospital Italiano, Jaldo "presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires" .

Tras su ingreso, fue sometido a distintos estudios clínicos y de diagnóstico por imágenes. Ante la sospecha de una angina inestable , el equipo médico decidió realizar una cinecoronariografía para evaluar el estado de las arterias coronarias.

El estudio permitió detectar una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha , motivo por el cual los especialistas realizaron una angioplastia con la colocación de un stent .

Cómo evoluciona Osvaldo Jaldo

Finalizado el procedimiento, el Hospital Italiano informó que "el paciente presenta una buena recuperación post operatoria, y permanecerá internado para control en esta Institución".

Hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre el tiempo que demandará la internación ni cuándo el gobernador podrá retomar sus actividades oficiales. Tampoco hubo precisiones respecto de posibles modificaciones en la agenda institucional prevista para los próximos días.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Elagora

En qué consistió la intervención

La cinecoronariografía consiste en un estudio que utiliza un medio de contraste y rayos X para observar el estado de las arterias coronarias, encargadas de irrigar el músculo cardíaco. Gracias a ese procedimiento, los médicos identificaron un estrechamiento significativo en una de las ramas de la arteria coronaria derecha.

Frente a ese diagnóstico, realizaron una angioplastia, técnica mediante la cual se implantó un stent, una pequeña estructura metálica que se expande dentro de la arteria para mantenerla abierta y restablecer el flujo normal de sangre hacia el corazón.