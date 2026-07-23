23 de julio de 2026 - 22:47

El gobernador de Tucumán fue intervenido de urgencia por un problema coronario

Osvaldo Jaldo presentó un intenso dolor precordial mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora permanece internado con evolución favorable.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue sometido este jueves a una intervención cardíaca de urgencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Según trascendió, los médicos le colocaron un stent al mandatario provincial luego de detectar una obstrucción en una arteria coronaria.

Leé además

Nueva resolución judicial en Paraguay contra Edgardo Kueider por presunto lavado de activos.

El exsenador Edgardo Kueider enfrenta una nueva medida de prisión domiciliaria en Paraguay

Por Redacción Política
Javier Milei viajará a Brasil para reunirse con Flavio Bolsonaro.

Milei pone en marcha su gira internacional con apoyo a referentes de derecha: comenzará en Brasil

Por Redacción Política

El mandatario provincial se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires para cumplir una agenda oficial cuando sufrió un fuerte malestar físico que motivó su traslado al centro de salud.

Qué informó el parte médico

Según el comunicado difundido por el Hospital Italiano, Jaldo "presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires".

Comunicado oficial del Gobierno de Tucumán.

Comunicado oficial del Gobierno de Tucumán.

Tras su ingreso, fue sometido a distintos estudios clínicos y de diagnóstico por imágenes. Ante la sospecha de una angina inestable, el equipo médico decidió realizar una cinecoronariografía para evaluar el estado de las arterias coronarias.

El estudio permitió detectar una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha, motivo por el cual los especialistas realizaron una angioplastia con la colocación de un stent.

Cómo evoluciona Osvaldo Jaldo

Finalizado el procedimiento, el Hospital Italiano informó que "el paciente presenta una buena recuperación post operatoria, y permanecerá internado para control en esta Institución".

Hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre el tiempo que demandará la internación ni cuándo el gobernador podrá retomar sus actividades oficiales. Tampoco hubo precisiones respecto de posibles modificaciones en la agenda institucional prevista para los próximos días.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

En qué consistió la intervención

La cinecoronariografía consiste en un estudio que utiliza un medio de contraste y rayos X para observar el estado de las arterias coronarias, encargadas de irrigar el músculo cardíaco. Gracias a ese procedimiento, los médicos identificaron un estrechamiento significativo en una de las ramas de la arteria coronaria derecha.

Frente a ese diagnóstico, realizaron una angioplastia, técnica mediante la cual se implantó un stent, una pequeña estructura metálica que se expande dentro de la arteria para mantenerla abierta y restablecer el flujo normal de sangre hacia el corazón.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ley de propiedad privada: el gobierno acordo avalar los cambios del senado y se tratara el 6 de agosto

Ley de propiedad privada: el Gobierno acordó avalar los cambios del Senado y se tratará el 6 de agosto

Por Redacción Política
Javier Milei y Victoria Villarruel, en su pico máximo de distanciamiento.

La incógnita de la Expo Rural: Villarruel fue invitada y podría coincidir con Milei en el acto central

Por Redacción Política
Facundo Leal, extitular de Arsat, está detenido desde fines de mayo.

Le concedieron la prisión domiciliaria a Facundo Leal en la causa por drogas

Por Redacción Política
La rectora electa de la UNCuyo, Adriana García, junto al secretario general del SUTE, Gustavo Correa. 

Acercamiento peronista: el SUTE se reunió con Adriana García, la rectora electa de la UNCuyo

Por Redacción Política