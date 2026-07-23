23 de julio de 2026 - 21:47

El exsenador Edgardo Kueider enfrenta una nueva medida de prisión domiciliaria en Paraguay

El exsenador argentino recibió una nueva prisión preventiva domiciliaria en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que lleva adelante la Justicia paraguaya.

Nueva resolución judicial en Paraguay contra Edgardo Kueider por presunto lavado de activos.

Nueva resolución judicial en Paraguay contra Edgardo Kueider por presunto lavado de activos.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Justicia de Paraguay dispuso una nueva prisión preventiva de cumplimiento domiciliario para el exsenador argentino Edgardo Kueider, quien continúa siendo investigado por presunto lavado de activos.

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La resolución fue adoptada por el juez de Delitos Económicos de Asunción, Humberto Otazú, luego de que el exlegislador compareciera ante el magistrado en el marco del expediente.

El caso del exsenador peronista Edgardo Kueider, que quiso cruzar a Paraguay con USD 200.000 sin declarar.

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La medida se suma al arresto domiciliario que Kueider ya cumplía durante el desarrollo de la investigación y a la condena de dos años de prisión en suspenso que recibió semanas atrás por tentativa de contrabando, tras intentar ingresar dinero sin declarar al territorio paraguayo.

Además del proceso que enfrenta en Paraguay, Kueider también está alcanzado por un pedido de prisión preventiva domiciliaria vinculado al trámite de extradición solicitado por la Justicia argentina. En el país, la investigación está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Paraguay dictó una nueva prisión domiciliaria para Edgardo Kueider.

Paraguay dictó una nueva prisión domiciliaria para Edgardo Kueider.

La investigación por presunto lavado de activos

La causa paraguaya también involucra a Iara Guinsel Costa, pareja y exsecretaria del exsenador.

Según sostiene la Fiscalía paraguaya, ambos habrían utilizado una estructura integrada por empresas como Golsur S.A. y Exclusiva EAS para adquirir de manera irregular seis departamentos de lujo y cocheras en el barrio Las Mercedes, en Asunción, utilizando fondos de presunto origen ilícito.

La investigación se inició el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos durante un control realizado en el Puente Internacional de la Amistad. En ese procedimiento, las autoridades detectaron que transportaban USD 211.000, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes que no habían sido declarados.

Edgardo Kueider junto a Iara Guinsel Costa.

Edgardo Kueider junto a Iara Guinsel Costa.

La condena por tentativa de contrabando

Un tribunal paraguayo condenó a Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso por el delito de tentativa de contrabando. En la misma sentencia, que se tomó semanas atrás, Iara Guinsel Costa recibió una pena de un año y diez meses, también de cumplimiento condicional.

Tras conocerse el fallo, el exsenador manifestó su desacuerdo con la resolución judicial y adelantó que presentará una apelación. Kueider sostuvo que el dinero incautado tenía un origen lícito y negó haber cometido el delito por el cual fue condenado.

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