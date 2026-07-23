23 de julio de 2026 - 21:40

Milei pone en marcha su gira internacional con apoyo a referentes de derecha: comenzará en Brasil

El presidente irá este fin de semana a San Pablo, donde se reunirá con el hio del expresidente Jair Bolsonaro -hoy principal opositor de Lula da Silva-. Luego participará de la asunción de los mandatarios en Colombia y Perú.

Javier Milei viajará a Brasil para reunirse con Flavio Bolsonaro.

Javier Milei viajará a Brasil para reunirse con Flavio Bolsonaro.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Javier Milei viajará este fin de semana a Brasil para participar de una agenda de reuniones y expresar su rotundo respaldo a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La visita marcará el inicio de una gira internacional que continuará la próxima semana con escalas en Perú y Colombia.

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La delegación partirá este viernes por la noche en un vuelo oficial y estará hasta el sábado de San Pablo. El presidente estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes participarán de las actividades previstas.

Para realizar el viaje, el mandatario decidió postergar hasta el domingo su presencia en el acto de apertura de la Exposición Rural. De esa manera, podrá cumplir con los compromisos programados en Brasil sin modificar el resto de su agenda oficial.

Presencia de Milei en Brasil

En la mañana del sábado Milei será atendido por el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, en el Palacio dos Bandeirantes. La ceremonia dará comienzo formal a la jornada de reuniones.

A pesar de que el viaje tiene un fuerte componente político, desde la Casa Rosada sostienen que también apunta a fortalecer la relación entre Argentina y el estado de San Pablo, uno de los principales polos económicos de Brasil.

En esta ocasión, Milei no podrá reunirse con Jair Bolsonaro, quien permanece detenido mientras vive una dura situación de salud. Sí mantendrá un encuentro con Flavio Bolsonaro, actual senador del Partido Liberal y uno de los principales referentes de la oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Según trascendió, durante la reunión abordarán temas vinculados a la agenda bilateral y posibles acuerdos económicos a futuro. Tras su paso por Brasil, el presidente continuará su gira con viajes a Lima y Bogotá para asistir a las asunciones de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia.

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