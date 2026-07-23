Le concedieron la prisión domiciliaria a Facundo Leal en la causa por drogas

La justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Facundo Leal, el exfuncionario mendocino que estuvo al frente de ARSAT y del ORSNA, el cual es investigado en una causa por drogas y presunta corrupción .

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La resolución fue firmada por el juez federal subrogante Sebastián Ramos, aprovechando una licencia del juez Daniel Rafecas , quien originalmente había rechazado la solicitud.

El ex funcionario, que se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y en dependencias de la Policía Federal, cumplirá ahora la detención en un departamento del barrio porteño de Palermo.

Para asegurar el cumplimiento de la medida, Leal deberá utilizar una tobillera electrónica y estará bajo el monitoreo de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica.

El cambio en la situación procesal de Leal se fundamentó en un informe del Cuerpo Médico Forense , el cual constató que el mendocino padece un cuadro de dependencia y adicción que requiere asistencia específica.

En su dictamen favorable, el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que la calificación de "tenencia con fines de comercialización" resulta "endeble", argumentando que no se encontraron cantidades significativas de material psicotrópico ni pruebas de actos ilícitos de tráfico.

Marijuan subrayó que el Servicio Penitenciario Federal no está en condiciones de brindar el tratamiento psicológico y médico necesario para los síntomas de abstinencia de Leal.

La defensa, ejercida por Marcelo Rocchetti, ha insistido desde el inicio en que los estupefacientes hallados estaban destinados al consumo personal.

Un frente judicial múltiple

Durante los operativos realizados en mayo en Mendoza y Buenos Aires, la justicia incautó 2,4 millones de dólares en diversas divisas, dispositivos de espionaje, y una variedad de sustancias que incluían ketamina, éxtasis (MDMA) y cocaína.

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A pesar de este avance para su defensa en la causa de drogas, Leal continúa bajo la lupa en otros dos expedientes judiciales. En el Juzgado Federal de San Isidro se investigan presuntas maniobras de corrupción vinculadas a contrataciones irregulares en ARSAT a través de la empresa Argentina Logistic Services (ALS).

Asimismo, enfrenta una tercera investigación por supuestas irregularidades administrativas durante su gestión en el ORSNA. Por ahora, el ex funcionario seguirá el avance de estas causas monitoreado desde su residencia en la Ciudad de Buenos Aires.