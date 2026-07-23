Acercamiento peronista: el SUTE se reunió con Adriana García, la rectora electa de la UNCuyo

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Según informó el sindicato que conduce Gustavo Correa , durante el encuentro se planteó la formación docente como uno de los ejes de trabajo y la "defensa de la universidad, la escuela y la educación pública como un compromiso compartido" .

El triunfo de García como nueva rectora de la UNCuyo significó una victoria importante para el peronismo mendocino , al desplazar, después de mucho tiempo, al cornejismo en una disputa electoral.

De ese modo, el sindicato docente, de extracción peronista , invitó a la nueva rectora para tender puentes con la institución, tras años de alejamiento con la rectora saliente, Esther Sánchez, identificada con el radicalismo.

Según pudo saber Los Andes, el gremio solo mantenía vínculos hasta ahora con las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Filosofía y Letras.

El intercambio entre Adriana García y el SUTE

Durante su intervención, Adriana García recordó el proceso que culminó con su elección como rectora y destacó el diálogo con la comunidad universitaria como uno de los pilares de la propuesta que encabezó.

En ese marco, señaló que uno de los objetivos de su gestión será fortalecer el vínculo de la UNCuyo con las organizaciones sociales, las y los trabajadores, el sector privado y las distintas áreas del Estado, según informaron desde el sindicato.

Este miércoles la rectora electa de la UNCUYO, Adriana García, visitó la sede del SUTE.



Reafirmó la importancia de fortalecer un trabajo conjunto entre universidad y trabajadores/as y se avanzó en la posibilidad de construir una agenda común de formación. pic.twitter.com/HlcXwCfhLm — SUTE (@sutemendoza) July 22, 2026

Por su parte, el secretario general del SUTE agradeció la visita y destacó la importancia de la articulación entre la universidad y las organizaciones sindicales.

En ese sentido, Correa sostuvo que el desafío es "ampliar la agenda" e incluir, además de las condiciones laborales y salariales, la formación y el debate de ideas.

El gremialista también remarcó la necesidad de "construir un anclaje territorial entre ambas instituciones que permita desarrollar propuestas de formación destinadas a las y los trabajadores de la educación".

Asimismo, expresó que "la defensa de la universidad pública, el financiamiento educativo, la calidad educativa y las condiciones de trabajo forman parte de una agenda compartida que requiere del compromiso de la universidad y las organizaciones sindicales".

El encuentro abrió la posibilidad de profundizar el vínculo entre la UNCuyo y el SUTE, con el objetivo de "impulsar iniciativas conjuntas que fortalezcan la educación pública", sostuvo el gremio.