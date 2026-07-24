Mendoza hace historia: cuatro nadadores competirán en el Mundial de Natación de Invierno 2026 en aguas congeladas

Con una participación récord de 18 delegaciones internacionales, El Calafate recibe entre el 2 y el 9 de agosto la Winter Swimming World Cup 2026.

Cuatro representantes de Mendoza estarán en la competencia mundialista, que se desarrollará en el sur de nuestro país.

Por primera vez, Mendoza presenta un equipo de cuatro especialistas que entrenaron en aguas abiertas locales para enfrentar el frío extremo sin neopreno en el Winter Swimming World Cup 2026 en el Calafate, Santa Cruz, frente al glaciar Perito Moreno.

Estefanía Bottegal, Mariana Gutierrez, Liliana Munzi y Darío Silva integran la primera delegación mendocina en viajar como equipo a un evento de esta escala. La preparación de los nadadores se realizó en el Dique Potrerillos, donde este año se autorizó la práctica deportiva tras años de gestiones para habilitar el nado en condiciones extremas.

El programa frente al glaciar y el equipo de Mendoza La competencia, que contará con más de 300 competidores de 18 países, se desarrollará en una pileta flotante instalada sobre el Lago Argentino, justo frente al glaciar Perito Moreno. El cronograma oficial comenzará el lunes 3 de agosto con las acreditaciones en el Hotel Posada Los Álamos y una conferencia de prensa en el Hotel Calafate Parque. Las pruebas de velocidad, que incluyen 25 metros mariposa y 100 metros libre, iniciarán el martes 4 en la zona de competencia.

La pileta flotante instalada sobre el Lago Argentino El equipo mendocino debe cumplir con la normativa de la International Winter Swimming Association (IWSA), que prohíbe el uso de trajes térmicos. Esta exigencia técnica obliga a los atletas a gestionar el impacto del agua gélida a piel descubierta, enfrentando temperaturas que en el entorno pueden alcanzar los -25 grados.

Darío Silva: el "Ice Man" que abrió camino en el Ártico Darío Silva, de 58 años, es el referente que impulsó la creación del equipo tras sus participaciones en Rusia, Estonia, Eslovenia y Finlandia. En el último Mundial de Oulu, Silva logró un podio en los 100 metros pecho. Su trayectoria incluye el cruce del Canal Beagle y tres copas del mundo disputadas previamente en el glaciar.