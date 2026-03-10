Dario Silva el Ice Man mendocino de la natación se llenó de gloria en Europa

Las aguas del Golfo de Botnia en Finlandia fueron escenario del Mundial de Aguas Abiertas de invierno. En esta competencia ecuménica participó el mendocino Darío Silva que se dedica a la natación en condiciones extremas, por ejemplo, sin traje de neopreno y a temperaturas inferiores a los -20°C

Dario Silva tiene 58 años y siempre le encantaron los desafíos y sobre este nuevo periplo al Viejo Continente que le dejó buenos réditos contó. "Antes de correr en el Mundial de Finlandia nadé en la Copa europeo de aguas abiertas gélidas, que se disputó en la ciudad de Skellefteå en Suecia, donde me fue muy bien, y llegué a siete finales, donde logre tres medallas doradas, , dos medallas plateadas, una presea de bronce y un cuarto lugar".

"Representar a la Argentina en un mundial es fabuloso", dijo y sumó que "Fuí el único representante mendocino en esa cita planetaria en Finlandia y en la Copa de Suecia".

Consultado Darío Silva por la cantidad de Mundiales y eventos internacionales de esta disciplina, que tiene en su bitácora confidenció: "Con respecto a la natación de invierno este es mi cuarto Mundial, competí en los de Rusia, Estonia y Eslovenia). Tengo un registro de la milla helada que solo lo tienen tres argentinos. Crucé el canal Beagle y tres copas del mundo realizada en el glaciar Perito Moreno en el año 2023, 2024 y 2025".

"En el caso puntual de los mundiales -agregó- vamos con cierta desventaja con respecto a los nadadores del hemisferio norte, porque ellos practican diariamente bajo esas condiciones extremas mientras que nosotros no , convivimos en temperaturas veraniegas y vamos a estar nadando con temperaturas de -25 ° , si así es -25 ° una locura".

Acerca de la prueba que más lo ha marcado hasta este momento, indicó que: "Sin dudas todas las carreras de aguas abiertas tienen lo suyo , ya sea por la distancia a nada, o por la complicación de la zona donde se realice. Sin dudas, una de las que más me marcó , por lo complicado del nado fue el cruce del estrecho de Gibraltar".