Con 18 años, el nadador mendocino Lautaro Arjona logró cruzar el Nahuel Huapi y va tras un nuevo récord

A los 17 años hizo historia al convertirse en el nadador más joven en unir a brazadas las orillas del Río de la Plata , el más ancho del mundo. Un año después, con 18 años, el mendocino Lautaro Arjona se sumergió en aguas heladas y completó el cruce del lago Nahuel Huapi , en la Patagonia, y logró concretar así la segunda travesía de la Triple Corona Sudamericana de aguas abiertas.

Mendocino con récord mundial en natación: "Se me cruzaron pensamientos de abandono, pero no iba a aflojar"

Ahora, con dos desafíos cumplidos, ya piensa en el tercero, tal cual relató a Los Andes su papá, Oscar Arjona, quien junto al resto de su familia lo acompañan brazada a brazada. Destacó que, si lo logra, no solo podría convertirse en el más joven en alcanzar la corona, sino también apuntan a que sea quien lo haga en el menor tiempo.

En marzo de 2025, Lautaro marcó un hito: con 17 años se convirtió en el nadador más joven en cruzar el Río de la Plata, tras unir Colonia de Sacramento (Uruguay) y Punta Lara (Argentina) en 14 horas y 28 minutos. La marca anterior, según datos aportados por el Club Regatas donde entrena, pertenecía a una nadadora de 19 años y databa de 1923.

Aquel cruce -épico, con un tramo final en el que el río “le dio una inesperada batalla”- no fue una meta sino un punto de partida. En su horizonte ya estaba la Triple Corona Sudamericana de aguas abiertas del fin del mundo, un desafío que exige completar tres pruebas emblemáticas: el Río de la Plata, el cruce en el mar de Brasil y el lago Nahuel Huapi.

El mendocino Lautaro Arjona, de apenas 18 años, vuelve a poner a Mendoza en el mapa de la natación mundial: busca batir un nuevo récord en la Triple Corona Sudamericana de Aguas Abiertas.

Hace algunos mese s había intentado el desafío en Brasil , pero surgieron obstáculos. Esta vez, el escenario fue la Patagonia. Y la respuesta, contundente.

Seis horas en aguas de 11 grados

“Fue la segunda parte de la Triple Corona Sudamericana. Es el menor en hacerlo en esta instancia y, además, es una prueba que se hace en aguas frías”, contó a Los Andes su papá, Oscar Arjona.

La travesía se realizó el día 24 de febrero y no estuvo exenta de contratiempos. El circuito tradicional -Puerto Blest-Villa Tacul, de 21 kilómetros- debió modificarse por cuestiones de seguridad.

Embed

“Se nos cambiaron las fechas y tuvimos algunas dificultades. Parques y Bosques no nos permitió salir del lugar planeado porque había habido problemas de incendios y no querían que la ambulancia estuviera en un camino a más de 500 metros del asfalto. Entonces nos terminaron corriendo a un sector sobre el lago Moreno, donde está el hotel Llao Llao”, explicó.

La modificación no fue menor: al hacerlo, Lautaro cruzó el lago Moreno y realizó el cruce de los dos Morenos, algo que -según detalló su entorno- no se había hecho antes en el marco de esta prueba. “Ahora estamos en gestiones para documentarlo”, anticipó su padre.

Un Nahuel Huapi cómplice

El punto de partida fue a las 8.30 de la mañana, con una temperatura ambiente de 5°C y el agua entre 11 y 12°C. “La prueba la realizó también un brasileño; eran tres nadadores”, detalló Oscar.

El frío, sin embargo, no fue un obstáculo. “El agua fría en ningún momento lo afectó, pudo manejarlo bien y tuvimos la bendición de que no hubo viento. Pudo hacerlo a una velocidad impecable, con un nado perfecto”, describió.

Lautaro Arjona.jpg Lautaro Arjona, el nadador mendocino de 17 años que busca marcar un récord mundial

El cronómetro se detuvo en 6 horas y 3 minutos para completar los 21 kilómetros. “Todas las personas que estaban acompañando quedaron maravilladas con el ritmo que tuvo”, agregó.

Al finalizar, el panorama era mucho mejor: 19°C de temperatura exterior y el agua en 14°C. “Aunque fría, era más manejable”, dijo su padre.

La revisión médica confirmó lo que el equipo ya intuía. “Lo revisaron los médicos y llegó en perfectas condiciones, podría haber seguido nadando. Estamos súper contentos”, celebró orgulloso Oscar.

Con el Nahuel Huapi superado, ahora el único paso que resta es el cruce en el mar de Brasil. “Ahora tenemos que generar las habilitaciones para Brasil otra vez. Seguramente lo haremos con algunos cambios”, anticipó Oscar.