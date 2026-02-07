Natación: Un mendocino al Mundial de Aguas Abiertas en Finlandia

Natación. Darío Silva (58 años) es nadador de aguas abiertas y viaja la semana que viene a Finlandia donde intervendrá en un Mundial de la especialidad natación de invierno. Antes de su partida rumbo a Europa, expuso lo que espera de este periplo y de cómo está en la actualidad en Mendoza y el país esta actividad.

"Representar a la Argentina en un mundial es fabuloso", dijo antes de iniciar un fructífero ida y vuelta. Será el único representante en esa cita planetaria que es oriundo de la Tierra de los Andes Infinitos..

Es esforzado para todo Silva, entrena y entrena y en realidad su desempeño en esta disciplina es para aplaudirlo y de pie. "Mis comienzos fueron no hace mucho, en el 2006 y por prescripción médica empecé a nadar y conocer el mundo de las aguas abiertas y la natación de invierno en el año 2016 al cruzar el canal de Beagle sin traje de neopreno, dónde fue algo increíble y extremo", recordó.

Luego Darío explicó: "Primero que nada hay que separar y distinguir entre entre dos competencias completamente distintas , una es nadar en aguas abiertas y la otra es la natación de invierno que es mucho más extrema".

aguas abiertas Natación. darío Silva muestra sus medallas logradas en sus presentaciones internacionales en esta apasionante especialidad de las aguas abiertas. Gentileza

Antes de partir hacia Helsinki, capital de Finlandia, el destacado nadador tendrá una parada en territorio sanluiseño. "En un rato viajo a San Luis por qué este domingo nado 4500 metros en la tercera y última fecha del Circuito Puntano de Aguas Abiertas. El 16 de febrero viajo al mundial de natación de invierno que se realizará del 1° al 9 de marzo próximo en la ciudad de Oulu".

Pero antes de su viaje a tierras finesas hay un tiempo para los recuerdos deportivos. "Cómo logro importante en aguas abiertas he cruzado el estrecho de Gibraltar, uní la isla de Capri con Nápoles y muchísimas carreras recorriendo el país en distintos eventos", contó.

¿Cuántos mundiales nadó?

Consultado Darío Silva por la cantidad de Mundiales y eventos internacionales de esta disciplina, que tiene en su bitácora confidenció: "Con respecto a la natación de invierno este es mi cuarto Mundial, competí en los de Rusia, Estonia y Eslovenia). Tengo un registro de la milla helada que solo lo tienen tres argentinos. Crucé el canal Beagle y tres copas del mundo realizada en el glaciar Perito Moreno en el año 2023, 2024 y 2025".

"En el caso puntual de los mundiales -agregó- vamos con cierta desventaja con respecto a los nadadores del hemisferio norte, porque ellos practican diariamente bajo esas condiciones extremas mientras que nosotros no , convivimos en temperaturas veraniegas y vamos a estar nadando con temperaturas de -25 ° , si así es -25 ° una locura".

Acerca de la prueba que más lo ha marcado hasta este momento, indicó que: "Sin dudas todas las carreras de aguas abiertas tienen lo suyo , ya sea por la distancia a nada, o por la complicación de la zona donde se realice. Sin dudas, una de las que más me marcó , por lo complicado del nado fue el cruce del estrecho de Gibraltar".

Así equilibra su tiempo

También Silva contó como es su día día en lo deportivo. "Cada prueba se estudia y se planifica, en función de la distancia que sea dicho nado , y se alterna entre entrenamiento doble turno, con gimnasio. Todo el año estoy entrenando para los distintos eventos que hay en el país o en el exterior, me enfoco si son de larga distancia o de nado gélido.

"Con respecto a la vida cotidiana -añadió- se hace muy complejo dedicarle un tiempo al entrenamientos y a los viajes, porque hay que combinar con el trabajo, en el caso de entrenar doble turno es entrenar en la mañana temprano, ir a trabajar y volver a los entrenamientos saliendo de las actividades laborales".

Un deporte casi sin límites

-¿Cómo se siente haciendo este deporte a veces en climas tan rigurosos?

-Es algo increíble saber que el límite lo pone uno, la natación de invierno es muy extrema, el cuerpo es una máquina perfecta e increíble que se adapta a cualquier medio y cuando encuentras el ritmo en el agua fría, es como una meditación en movimiento, es como si el frío y el esfuerzo se transforma en una especie de felicidad post-nado.

-¿Cómo es el nivel de las aguas abiertas en Mendoza en particular y el país en general?

-Lamentable no hay competencia de aguas abiertas en la provincia, por el momento. Además, la ayuda del gobierno no es mucha y la situación económica se les complica mucho a los organizadores. En Mendoza hay muy buenos nadadores, de todas maneras al próximo mundial voy solo, único mendocino. En tanto, Hay una agrupación a nivel país que se llama NAF (nadadores de aguas frías) de la que soy parte, donde se organizan eventos durante todo el año en todo el país. Todos los años en el Calafate se hace una champions Cup donde es reclasificativo para el mundial.