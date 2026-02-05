5 de febrero de 2026 - 12:42

Tiene 13 años, reprobó natación y tuvo que nadar 4 km por mar abierto para salvar a su familia

Un cambio repentino del viento convirtió unas vacaciones en una pesadilla. Conocé la historia de Austin Appelbee, el joven que nadó kilómetros para evitar una tragedia.

Austin Appelbee, de 13 años, hizo una hazaña para salvar a su familia.

Austin Appelbee, de 13 años, hizo una hazaña para salvar a su familia.

Foto:

Por Cristian Reta

En las costas de Quindalup, Australia, un adolescente de 13 años protagonizó una hazaña calificada como "superhumana" por los expertos. Austin Appelbee nadó cuatro kilómetros en mar abierto y luego corrió otros dos para rescatar a su familia, que había sido arrastrada por la corriente.

Leé además

si tenes un termo viejo y sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto util

Si tenés un termo "viejo" y sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Por Daniela Leiva
si tenes cintas vhs viejas, tenes un tesoro: por que y como reciclarlas con esta maravillosa idea

Si tenés cintas VHS viejas, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera

Lo que comenzó como un viernes de diversión con tablas de remo y un kayak inflable en Geographe Bay se transformó en cuestión de minutos en una crisis de vida o muerte. El viento arreció súbitamente, arrastrando a Joanne Appelbee y a sus tres hijos mar adentro, lejos de la seguridad de la orilla. Ante la imposibilidad de regresar todos juntos, la madre tomó la decisión más difícil de su vida: enviar a su hijo mayor a buscar ayuda.

image

El niño que "falló" en clase pero venció al océano

La hazaña de Austin es aún más sorprendente debido a un antecedente reciente: el joven acababa de terminar un programa de natación escolar donde no se le permitió avanzar de nivel porque le costaba nadar 350 metros seguidos sin detenerse. Sin embargo, con la vida de su madre y sus hermanos Beau (12) y Grace (8) en juego, el adolescente nadó una distancia diez veces superior en condiciones extremas.

image

Durante las cuatro horas que pasó en el agua, Austin tuvo que tomar decisiones críticas para sobrevivir. Inicialmente llevaba un chaleco salvavidas, pero decidió quitárselo a las dos horas porque obstaculizaba sus movimientos y le impedía avanzar con rapidez. En medio de olas masivas y la oscuridad creciente, utilizó una combinación de estilo libre, braza y "espalda de supervivencia" para no hundirse.

El poder de los pensamientos positivos bajo presión

Para mantener la calma en un entorno infestado de tiburones y con el agotamiento físico al límite, Austin recurrió a una estrategia mental de visualización. Se obligó a pensar en su novia, sus amigos y, curiosamente, en el personaje infantil Thomas la Locomotora para infundir "cosas felices" en su cabeza y superar el miedo.

image

Una vez que tocó tierra firme, su misión no terminó. En un estado de shock y agotamiento, tuvo que correr dos kilómetros por la playa hasta encontrar el teléfono de su madre para llamar a los servicios de emergencia. "Necesito helicópteros, necesito aviones, necesito barcos, mi familia está en el mar", fue su pedido desesperado antes de colapsar y perder el conocimiento.

Ciencia y adrenalina: la fuerza del "lucha o huye"

Los fisiólogos explican que situaciones de miedo extremo disparan hormonas como la adrenalina y el cortisol, que liberan azúcar en la sangre y permiten que las personas superen sus límites percibidos. Este fenómeno, a veces llamado "fuerza histérica", permitió que el cuerpo de Austin ignorara el cansancio hasta que su familia estuvo a salvo.

image

La consecuencia física de este esfuerzo fue inmediata: el joven debió ser hospitalizado brevemente y pasó los días siguientes utilizando muletas, ya que sus piernas estaban demasiado adoloridas para soportar su propio peso. Su familia fue rescatada finalmente a 14 kilómetros de la costa, tras pasar diez horas a la deriva aferrados a una tabla de remo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En algunas conversaciones, el nombre de las otras personas se pierde en el camino.

Las personas que olvidan los nombres de otras en una charla poseen 5 rasgos destacados, según la psicología

Por Lucas Vasquez
Caso Mike Madman Marcum, el hombre que supuestamente viajó al futuro.

Caso Mike "Madman" Marcum, el joven que construyó una máquina del tiempo y se esfumó sin dejar rastro

Por Redacción Mundo
Cuba ofrece diálogo a EE. UU. pero activa el Estado de Guerra ante la presión de Trump.

Cuba ofrece diálogo a EE. UU. pero activa el "Estado de Guerra" ante la presión de Trump

Por Redacción Mundo
El hallazgo de este Renault 5 de 1982 cero kilómetro sorprendió por una insólita razón.

Hallazgo histórico: encuentran un Renault 5 de 1982 sin usar y con apenas 12 kilómetros recorridos

Por Cristian Reta