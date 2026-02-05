Caso Mike "Madman" Marcum, el joven que construyó una máquina del tiempo y se esfumó sin dejar rastro

A mediados de los ‘90, un joven estadounidense llamado Mike “Madman” Marcum pasó de ser un desconocido a convertirse en un enigma: aseguró haber construido una máquina del tiempo y, poco después, desapareció sin dejar rastros, alimentando una historia que aún hoy genera curiosidad.

Marcum nació y vivió toda su vida en Misuri, Estados Unidos. Él no tuvo formación académica en ciencias durante su infancia y adolescencia, pero desarrolló una fuerte obsesión por la electricidad y comenzó a aprender de manera autodidacta.

Con recursos limitados, pasó años realizando experimentos en el garaje de su casa, donde dedicaba gran parte de su tiempo a probar dispositivos eléctricos.

Entre esos ensayos, comenzó a modificar una Escalera de Jacob, un aparato que genera arcos eléctricos visibles. Con bobinas caseras y un láser, aseguró haber creado lo que él mismo llamó un “vórtice temporal” , que le permitía alterar el tiempo de forma limitada, según su relato.

Convencido de su logro, Marcum contó su experiencia en un programa de radio, conocido en su época por difundir relatos sobre fenómenos paranormales. Allí afirmó que su máquina podía transportar a una persona, aunque necesitaba una cantidad de energía imposible de obtener por vías legales.

Para continuar con sus pruebas, recurrió a transformadores de alto voltaje. Esto provocó un gran apagón en su barrio. El episodio derivó en su detención y encarcelamiento por un tiempo largo. Tras recuperar la libertad en 1996, volvió con sus experimentos y se comunicó con el programa de radio.

“Viajó” dos años hacia al futuro

En ese nuevo suceso, Marcum aseguró que estaba listo para probar la máquina con su propio cuerpo. Luego de ese anuncio, desapareció por completo y no se supo nada más de él durante años.

Recién en 2015 volvió a aparecer públicamente. En distintas entrevistas sostuvo que había logrado viajar dos años hacia el futuro y que había reaparecido a cientos de kilómetros de distancia, sin poder explicar cómo había llegado hasta allí.

Nunca se presentaron pruebas concretas que respaldaran su versión, pero siempre se mantuvo el mismo relato y continuó defendiendo la idea de que su experiencia fue real.