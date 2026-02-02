Tiempo en Mendoza: el importante cambio confirmado desde este lunes

Después de varios días grises y con una histórica lluvia registrada el viernes pasado, Mendoza retoma desde este lunes los días con sol y calor en la tarde. Además, en Alta Montaña habrá buen tiempo por varias jornadas, asegurando el tránsito por el paso Cristo Redentor.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy en el pronóstico del tiempo: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera". La máxima rondará por la tarde los 34°C.
Apenas rige una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional por fuertes vientos de entre 40 y 50 km/h en la zona baja de Malargüe.
En cuanto al martes, el reporte del tiempo señala en el área metropolitana: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura e inestable hacia la noche con tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 22°C, la máxima se ubicará en los 33°C.
Respecto al miércoles, el pronóstico anticipa: "Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 34°C.