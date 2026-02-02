2 de febrero de 2026 - 07:59

Tiempo en Mendoza: el importante cambio confirmado desde este lunes

Las alertas por tormentas cesaron, por lo que se esperan tardes soleadas de vuelta en Mendoza. En Alta Montaña también hay buen tiempo.

Los Andes | Redacción Sociedad
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy en el pronóstico del tiempo: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera". La máxima rondará por la tarde los 34°C.

Apenas rige una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional por fuertes vientos de entre 40 y 50 km/h en la zona baja de Malargüe.

En cuanto al martes, el reporte del tiempo señala en el área metropolitana: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura e inestable hacia la noche con tormentas, vientos algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 22°C, la máxima se ubicará en los 33°C.

Respecto al miércoles, el pronóstico anticipa: "Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 34°C.

