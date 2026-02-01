Cielo nublado y lluvias aisladas en Mendoza tras las fuertes tormentas: la máxima para hoy

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 220°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Luego de una semana complicada en Mendoza, debido a las fuertes tormentas, se espera este domingo una jornada parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas en algunas zonas. La máxima se mantendrá baja hasta mañana, donde se indica 34°C y el regresa del calor.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas. Aun así, se anuncia una máxima de 26°C y una mínima de 20°C, con vientos leves del sector noreste. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones.

También cabe destacar que en la zona cordillerana de Las Heras, Luján y Valle de Uco se mantiene activa la alerta amarilla por tormentas. En tanto, piden conservar la precaución.