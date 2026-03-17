Abogado y empresario acusados por estafas de US$500.000: un caso de película y la primera denuncia entre sí

Aunque es una frase por demás trilladísima, la denuncia contra -al menos- cuatro personas (entre ellas abogados y empresarios) por presuntas estafas calculadas en 500.000 dólares (como piso, puede ser más) en Mendoza es apenas la punta de un iceberg . Un iceberg que, de a poquito, va quedando más al descubierto y que ha permitido ver, entre otras cosas, un conflicto crítico entre dos de los denunciados en esta causa, publicada por Los Andes hace unos días.

Escándalo: denuncian a abogados por estafas por más de US$500.000 y los acusados se culpan entre sí

Uno de los denunciados por los inversores -a quienes les ofrecían ganancias de 2,5% mensuales en intereses en dólares - es un abogado , cuyas iniciales son I.Y . El otro, es un empresario y comerciante, identificado con las siglas P.F. El uso de iniciales en estas crónicas no es caprichoso ni injustificado; sino que es porque ninguno de los denunciados ha sido imputado hasta el momento por el fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos , quien lleva la causa.

La más reciente denuncia contra I.Y. y P.F. fue oficializada en febrero de este año en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza y tiene a cinco inversores que reclaman la devolución del dinero (entre ellos, el conocido maratonista Ignacio Erario). No obstante, ya a mediados del año pasado, I.Y. había denunciado penalmente -también ante el fiscal Ríos- a P.F. por administración fraudulenta .

Abogado y empresario acusados por estafas en US$500.000: un caso de película y la primera denuncia entre sí

Escándalo: denuncian a abogados por estafas por más de US$500.000 y los acusados se culpan entre sí

Desde el entorno de I.Y. -quien ha preferido no hablar públicamente sobre el caso por el momento- explicaron a Los Andes que él también es víctima de P.F. De hecho, en 2025 el abogado lo denunció precisamente porque -sostiene- el empresario y comerciante no rindió cuentas del dinero de los inversores que jamás le rindió ni a él ni a la sociedad que compartìan.

Incluso, dentro de esa primera denuncia, I.Y. explica que muchos de quienes hoy les reclaman dinero a los dos eran amigos, gente de confianza y hasta el contador de P.F. , a quien le entregaron dinero sin siquiera haber suscripto el contrato de mutuo mediante el cual se dejaba asentado el depósito y las condiciones del acuerdo.

Según manifiesta I.Y. en aquella primera denuncia -que, de acuerdo al entorno del abogado, jamás siquiera se movió- su ex socio se aprovechó del vínculo que tenía con quienes hoy reclaman y de la confianza que habían entablado para quedarse con ese dinero sin siquiera haberlo registrado en ningún lado.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza Abogado y empresario acusados por estafas en US$500.000: un caso de película y la primera denuncia entre sí Marcelo Álvarez / Los Andes

"Hay una persona que cuenta que P.F. (Nda: aquí lo nombran al empresario) la pasó a buscar en un BMW, la llevó al banco para que retirara la plata y luego se la entregó sin que hubiera nada firmado", destacó una fuente de la causa.

Además de denunciarlo oportunamente, I.Y. puso a disposición de la fiscalía chats de WhatsApp, conversaciones grabadas y hasta su propio teléfono celular para que se investigara la primera acusación de él contra P.F. No obstante, dicen de su entorno, nunca se lo citó en aquel momento y recién ahora, con la denuncia más reciente contra los dos acusados, el fiscal recibió el celular personal de I.Y. para peritarlo.

Y aunque no hay nada oficial, una de las tantas versiones que giran en torno a esta compleja causa es que el propio abogado llegó a poner de su bolsillo una cifra similar (o hasta superior) a los 500.000 dólares que hoy reclaman los denunciantes. Lo hizo luego de que, a mediados de 2025 y tras la desaparición de P.F. de escena, los inversores llegaran hacia su estudio exigiéndole la devolución de un dinero. Dinero que, según se defiende I.Y., jamás llegó a la sociedad que tenía con P.F.

Un entramado complejo: uno de los denunciados por estafa ya había denunciado a su exsocio

Más allá de que hay, al menos, cuatro actores involucrados en la denuncia de los inversores que reclaman el pago de más de 500.000 dólares por ganancias ofrecidas en inversiones en esa divisa extranjera; esta parte de la historia se enfoca en dos de ellos: el abogado I.Y. y el empresario y comerciante P.F.

Por medio de una firma que habían constituido entre ellos en Mendoza, los otrora socios ofrecían a inversores particulares generar ganancias con intereses de 2,5% mensuales en dólares a partir del monto inicial (es P.F. quien está señalado como quien ofrecían estas ganancias, superiores a cualquier transacción en el mercado oficial). Y así funcionó la sociedad -bajo el nombre de Construtec- entre 2022 y 2023.

dólar miércoles 11 de marzo Abogado y empresario acusados por estafas en US$500.000: un caso de película y la primera denuncia entre sí WEB

Si bien en otros proyectos y sociedades que tenía I.Y. dentro de su rol como abogado había otros socios, en Construtec siempre fueron ellos dos, I.Y. y P.F., nadie más ni nadie menos. El empresario había llegado al abogado como recomendado, precisamente por su perfil comercial y ávido para los negocios. Según describe I.Y. en su primera denuncia, lo único que sabía de P.F. era que tenía una empresa de construcción de módulos habitacionales.

Así fue como consiguieron a unos "cuatro o cinco" inversores particulares durante el primer año de actividad de la sociedad. Firmaban con ellos contratos de mutuo (un acuerdo de préstamo comercial) para recibir dinero de parte de ellos y “hacerlo trabajar”. El rubro de Construtec había sido pensado como préstamos prendarios, aunque luego mutó a la venta de vehículos y hasta hubo un proyecto de incursionar en el rubro inmobiliario.

Fue con Construtec que los primeros inversores firmaron los contratos de mutuo al momento de ingresar con su dinero. Aquí se genera la primera gran contradicción entre el empresario P.F. y el abogado I.Y. Porque, según denuncia el abogado, P.F. siempre fue presidente de esa sociedad, mientras que el empresario les manifestó el 2025 a los inversores que hoy denuncian que èl solamente había sido empleado de I.Y.

Entre fines de 2024 y comienzos de 2025 comenzaron a evidenciarse las irregularidades que salpicaban a los miembros de Construtec. Siempre de acuerdo a la primera denuncia del abogado contra su exsocio, a mediados del año pasado se encojntró con que había 20 personas que aseguraban ser acreedoras de Construtec, aunque -sostiene- aseguraban haberle entregado dinero a P.F. sin haber firmado el contrato de mutuo.

Muchas de estas víctimas -y que hoy reclaman el pago a los dos denunciados- eran conocidos, amigos y hasta parientes de P.F. Incluso, quien alguna vez fue el contador de P.F. es quien mayor cantidad de dinero reclama y que habían invertido él y su familia. Son estas mismas víctimas a quienes I.Y. asegura haber conocido y visto por primera vez una vez que estalló el escándalo y P.F. se borró de la escena.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza Abogado y empresario acusados por estafas en US$500.000: un caso de película y la primera denuncia entre sí Marcelo Álvarez / Los Andes

¿Socio y estafador o ex empleado y víctima?

Tanto el maratonista Ignacio Erario -quien reclama 28.000 dólares y compartió una historia en su cuenta de Instagram mandando al frente al abogado- como otro de los denunciantes que contó su situación a Los Andes (aunque prefirió no ser identificado con su nombre) destacan que, ya en 2025, P.F. les dijo que él solamente era ex empleado de I.Y. y que no sabía nada del dinero que estaban reclamando.

"Nos dio la sensación que jugaba para los dos lados. Porque, por un lado, nos decía que era ex empleado y que no sabía nada. Pero, por el otro, intentaba calmarnos para no denunciarlo y nos pedía que le diéramos tiempo a I.Y. (NdA: aquí también lo nombra) para que intentara devolvernos la plata", reconoció a Los Andes hace unos días el denunciante que prefiere que se mantenga en reserva su identidad.

En la primera denuncia del abogado contra el empresario y comerciante, I.Y. reconoce que nunca hizo un seguimiento de las inversiones, puesto que esto correspondía a P.F. en calidad de presidente. No obstante, en 2025 -tras advertir un pasivo abultado como deuda de parte de la sociedad-, el abogado y socio de P.F. le manifestó preocupación por el panorama.

dólar martes 10 de marzo Abogado y empresario acusados por estafas en US$500.000: un caso de película y la primera denuncia entre sí WEB (Ilustrativa)

Durante la primera reunión, P.F. ensayó todo tipo de explicaciones para intentar justificar el faltante de libros y registros. No obstante, esa fue la primera y última reunión que pudieron mantener. Según la primera denuncia de I.Y., su socio dejó de atender el celular, de responder WhatsApp; directamente desapareció de la vida de I.Y. Tanto que el abogado debió enviarle una carta documento exigiendo que hiciera la rendición de cuentas de Construtec.

Como respuesta, I.Y. obtuvo otra carta documento donde P.F. respondía que él "solo era empleado". Además, P.F. borró conversaciones de WhatsApp anteriores con I.Y. (todo esto consta en la denuncia del abogado contra el empresario).

Desaparecido P.F, los reclamos llegan a I.Y.

De acuerdo a la versión que aportó el abogado I.Y. en su primera denuncia, luego de la desaparición de P.F. de Construtec, fue él quien debió "poner la cara". Allí fue donde conoció a grandes amigos (o ex amigos) y conocidos de P.F. que reclamaban la devolución del dinero que habían invertido, movimientos de los cuales no contaban con contratos de mutuo ni ningún otro registro.

Fue el propio P.F. -siempre según el abogado denunciado- quien responsabilizó de todo a I.Y., y por ello toda esa gente que había acordado la inversión con P.F. ahora se presentaba en el estudio legal de I.Y. (quedaba en el mismo edificio, puesto que el estudio subalquilaba un espacio en el edificio para la sede de Construtec).

Con estas dos denuncias, ahora la pelota -hablando en términos futbolísticos- está en poder del fiscal Hernán Ríos, quien deberá resolver si ambos estafaron a quienes presentaron la más reciente de las denuncias o si el único responsable del delito -en caso de considerar que existe- es P.F.