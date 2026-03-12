12 de marzo de 2026 - 23:07

Estafa en Buenos Aires: alquilaban autos de alta gama, no los devolvían y los encontraron en Bolivia

Un grupo de delincuentes alquilaba autos en CABA, no los devolvían y los cruzaba al país limítrofe. Se trataría de una estafa por abuso de confianza.

Alerta por estafas en Buenos Aires:&nbsp;&nbsp;alquilaban autos de alta gama, no los devolvían y los encontraron en Bolivia

Alerta por estafas en Buenos Aires:  alquilaban autos de alta gama, no los devolvían y los encontraron en Bolivia

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Justicia argentina investiga a una banda que alquilaba vehículos en la Ciudad de Buenos Aires y los cruzaba ilegalmente a Bolivia. El miércoles se recuperaron tres camionetas de alta gama que habían sido retiradas de una agencia de alquiler de autos y denunciadas por los damnificados al no ser devueltas.

Leé además

Le robaron tres ruedas de la camioneta en la Quinta Sección.

Le robaron tres ruedas de la camioneta en la Quinta Sección: "Encima la abollaron"

Por Redacción Policiales
Un camionero simuló un robo para quedarse con más de $20 millones de sus empleadores 

Un camionero simuló un robo para quedarse con más de $20 millones en Santiago del Estero

Por Redacción Policiales

Según informó Infobae, el caso comenzó por una denuncia radicada el 5 de marzo en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy. Las víctimas aseguraron que la banda había alquilado tres camionetas en la Ciudad de Buenos Aires el pasado 24 de febrero: dos Ford Ranger y una Toyota SW4.

Autos recuperados
Recuperaron tres camionetas de alta gama en Bolvia que fueron robadas en Buenos Aires

Recuperaron tres camionetas de alta gama en Bolvia que fueron robadas en Buenos Aires

La investigación estuvo a cargo del fiscal Alberto Mendivil, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 11. Tras un operativo llevado a cabo en colaboración con Gendarmería y la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia, se llevó a la localización en distintas partes del país vecino de los tres vehículos que habían sido sustraídos.

Las camionetas fueron encontradas en las localidades de San Juan, Chuquisaca, y Challapata, ubicadas a unos 600 kilómetros de la zona fronteriza de La Quiaca- Villazón. Finalmente, los vehículos fueron entregados a sus propietarios en Buenos Aires.

Estafa por abuso de confianza

Según informaron autoridades al citado medio, este hecho delictivo se trataría de una "estafa por abuso de confianza" y no se considera robo ya que no hubo violencia. "El delito es una estafa a través de una apropiación por medio de un ardid. ¿Cuál es el ardid? Van, alquilan el vehículo, dicen: ‘Bueno, lo alquilo y te lo devuelvo a los tres días’. No lo hacen, los engañan y se llevan los vehículos para la frontera. Es una estafa por abuso de confianza", explicaron fuentes.

Sin embargo, esta práctica puso en alerta a las autoridades ya que se trataría de una banda que opera hace tiempo con el mismo modus operandi y que tiene contactos en Buenos Aires y otras provincias, para luego enviar los vehículos a la frontera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Martina Oliva, la ex Miss Orán condenada a cárcel.

Condenaron a siete años de prisión a una ex Miss Orán, acusada de traer droga de Bolivia junto a su pareja

Por Redacción Policiales
gerardo romano fue victima de un intento de estafa: estuve 20 minutos hablando con una actriz extraordinaria...

Gerardo Romano fue víctima de un intento de estafa: "Estuve 20 minutos hablando con una actriz extraordinaria..."

El preso de Almafuerte que habría estafado a un residente de Chubut.  Gentileza Policía Federal. 

Sextorsión desde la cárcel de Cacheuta: un preso estafó con $2 millones a un hombre de Chubut

Detuvieron a un hombre que estafó a Aerolíneas Argentinas por casi 500 mil dólares mediante su programa de millas

Detuvieron a un hombre por estafar a Aerolíneas Argentinas por casi US$ 500 mil con el programa de millas