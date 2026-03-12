Estafa en Buenos Aires: alquilaban autos de alta gama, no los devolvían y los encontraron en Bolivia

Un grupo de delincuentes alquilaba autos en CABA, no los devolvían y los cruzaba al país limítrofe. Se trataría de una estafa por abuso de confianza.

Alerta por estafas en Buenos Aires: alquilaban autos de alta gama, no los devolvían y los encontraron en Bolivia

La Justicia argentina investiga a una banda que alquilaba vehículos en la Ciudad de Buenos Aires y los cruzaba ilegalmente a Bolivia. El miércoles se recuperaron tres camionetas de alta gama que habían sido retiradas de una agencia de alquiler de autos y denunciadas por los damnificados al no ser devueltas.

Según informó Infobae, el caso comenzó por una denuncia radicada el 5 de marzo en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy. Las víctimas aseguraron que la banda había alquilado tres camionetas en la Ciudad de Buenos Aires el pasado 24 de febrero: dos Ford Ranger y una Toyota SW4.

Autos recuperados Recuperaron tres camionetas de alta gama en Bolvia que fueron robadas en Buenos Aires La investigación estuvo a cargo del fiscal Alberto Mendivil, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 11. Tras un operativo llevado a cabo en colaboración con Gendarmería y la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia, se llevó a la localización en distintas partes del país vecino de los tres vehículos que habían sido sustraídos.

Las camionetas fueron encontradas en las localidades de San Juan, Chuquisaca, y Challapata, ubicadas a unos 600 kilómetros de la zona fronteriza de La Quiaca- Villazón. Finalmente, los vehículos fueron entregados a sus propietarios en Buenos Aires.

Estafa por abuso de confianza Según informaron autoridades al citado medio, este hecho delictivo se trataría de una "estafa por abuso de confianza" y no se considera robo ya que no hubo violencia. "El delito es una estafa a través de una apropiación por medio de un ardid. ¿Cuál es el ardid? Van, alquilan el vehículo, dicen: ‘Bueno, lo alquilo y te lo devuelvo a los tres días’. No lo hacen, los engañan y se llevan los vehículos para la frontera. Es una estafa por abuso de confianza", explicaron fuentes.