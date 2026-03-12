12 de marzo de 2026 - 10:01

Le robaron tres ruedas de la camioneta en la Quinta Sección: "Encima la abollaron"

A través de las redes sociales, contó que además le rompieron un vidrio y se llevaron otras pertenencias.

Le robaron tres ruedas de la camioneta en la Quinta Sección.

Le robaron tres ruedas de la camioneta en la Quinta Sección.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El dueño de una camioneta 4x4 denunció a través de las redes que unos ladrones le sacaron tres ruedas y al romperle una ventanilla le sacaron de interior otras pertenencias que allí guardaba, cuando el vehículo estaba estacionado en Ciudad.

La víctima dio a conocer la noticia a través de su página de X, donde Dario Amante Ripamonti contó que “en plena 5ta sección me acaban de robar las 3 ruedas de la camioneta me rompieron el vidrio se robaron los papeles, ropa, el gato, la llave cruz y encima la abollaron”.

En el video se ve como el vehículo de color gris quedó prácticamente en el piso, ya que sólo le quedó una de las ruedas delanteras.

“Agradecería difusión así encuentro mis ruedas y puedo mover la camioneta”, le responde Ripamonti a otros usuarios que comentaron el hecho a través de red social. “Un bajón no se puede dejar nada en la calle”, dijo.

