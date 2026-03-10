10 de marzo de 2026 - 13:48

Golpe comando en una joyería: armados y encapuchados atacaron en pleno Centro y a la luz del día

Fue esta mañana en la joyería Prestrige, ubicada en San Martín y Entre Ríos. Fueron cuatro sujetos armados y encapuchados, que irrumpieron cuando abrían el local.

La joyería de Ciudad Prestige fue asaltada esta mañana. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una banda de ladrones asaltó esta mañana a una joyería del Centro de la Ciudad: armados y encapuchados, se llevaron joyas y otros objetos de valor para escapar en un vehículo cuya patente fue individualizada.

El inusual robo, la queja de los comerciantes céntricos es, por lo general, por rotura de vidrieras o robos de mercaderías, pero no por robos organizados tipo "golpe comando ”, se produjo a primera hora de la mañana, cuando la dueña estaba abriendo Joyería “Prestige”, ubicada en calle San Martín 1509 de Ciudad, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

A las 8. 40 el atraco exprés fue denunciado al 911 por lo que desde el CEO se desplazó San Martín y Entre Ríos un móvil que se encontraba patrullando por la zona.

Allí, la dueña del local, identificada como V.C., propietaria, denunció a los uniformados que se encontraba junto a su madre y una empleada abriendo la puerta del comercio cuando fueron sorprendidas por tres sujetos que estaban armados y con los rostros cubiertos.

Según la versión víctima, uno de los ladrones ingresó al local junto a la propietaria y se llevó joyas y otros elementos de valor (que la fuente no enumeró), mientras los otros dos maleantes se encargaban de reducir a las otras dos mujeres y llevarlas al fondo del comercio.

A pesar del rápido accionar de la banda, un testigo que habría visto parte del golpe logró observar no sólo que los delincuentes se iban del lugar a bordo de una Fiat Toro, de color rojo, sino que aportó también la numeración de la patente. El vehículo estaba en la calle Entre Ríos y se fue en dirección Este.

La denuncia fue radicada en la oficina fiscal de Capital que ordenó que personal de Policía Científica trabajara en el local en busca de huellas dactilares o otros elementos que puedan servir a la investigación, al tiempo que también se desplazó al lugar personal de la Unidad Investigativa para buscar testigos y otros elementos de prueba.

Desde Investigaciones y desde la Fiscalía de Robos y Hurtos se esperan análisis de las cámaras publicas y privadas de la zona para sumar a la investigación de este inusual golpe.

