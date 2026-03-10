Allanaron una quinta durante una pool party y terminó en tiroteo con 15 sospechosos: hay un muerto

Un allanamiento policial contra una banda que robaba autos terminó en un intenso tiroteo en una quinta del conurbano bonaerense donde se realizaba una pool party. Durante el enfrentamiento, uno de los sospechosos murió en el acto y varios integrantes de la organización fueron detenidos.

La policía de Lomas de Zamora se enfrentó a tiros con el grupo de 15 jóvenes en total , acusado de robar autos en la zona sur para luego utilizarlos en entraderas.

El episodio ocurrió durante un operativo en una casa quinta de 9 de Abril, en Esteban Echeverría, donde en ese momento se realizaba una fiesta y se encontraba parte de la organización. En medio del intercambio de disparos, uno de los acusados recibió un balazo en la cabeza y murió luego en el hospital .

El resto de los presuntos integrantes de la banda fue detenido y quedó imputado por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento, por disposición de la UFI N.° 3 de Lomas de Zamora.

Los investigadores habían llegado hasta la quinta luego de identificar que al menos dos de los sospechosos buscados estaban en el lugar.

ÚLTIMO MOMENTO: TIROTEO Y MUERTE EN ESTEBAN ECHEVERRÍA

Un violento enfrentamiento armado se registró en las últimas horas durante un importante operativo cerrojo en el partido de Esteban Echeverría.

Un violento enfrentamiento armado se registró en las últimas horas durante un importante operativo cerrojo en el partido de Esteban Echeverría.

Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Almirante Brown

Cuando los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresaron a la vivienda, un hombre que se encontraba en la planta alta comenzó a disparar contra ellos. Los agentes respondieron y lo hirieron en la cabeza.

Estructura organizada: el líder ya está en un penal

De acuerdo con la investigación, la organización se dedicaba al robo agravado de autos. Luego los vehículos eran adulterados y vendidos o utilizados para cometer entraderas.

Según los investigadores, el grupo tenía una estructura con funciones específicas: algunos se encargaban de los robos violentos, otros proveían armas y documentación, mientras que otros modificaban los autos o administraban el dinero obtenido de los delitos.

La causa reúne al menos 15 hechos comprobados y derivó en 33 órdenes de allanamiento con 15 detenciones. El presunto líder de la banda ya se encontraba alojado en un penal bonaerense.