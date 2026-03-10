Condenaron a un hombre que asesinó de una puñalada al hijo con discapacidad de su mujer: la polémica

El fallecido salió en defensa de su madre y recibió un cuchillazo en la zona intercostal izquierda. Tras la investigación, los jueces no consideraron que fuera “femicidio vinculado”.

Condenaron al hombre que asesinó al hijo discapacitado de su pareja.

Un hombre fue condenado por el crimen del hijo con discapacidad de su pareja, a quien apuñaló durante una violenta discusión ocurrida en la ciudad de Mar del Plata. El hecho ocurrió en 2023 y la víctima murió poco después en un hospital. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 1.

El condenado es Carlos Cardozo, que fue declarado culpable a 20 años de prisión por el delito de homicidio simple tras analizar las circunstancias del ataque.

Según la investigación, le provocó una herida con un arma blanca a Juan Iván Miranda, de 27 años. El joven con discapacidad fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde finalmente falleció.

Condena: no fue "femicidio vinculado" Conforme al fallo de los jueces Facundo Gómez Urso, Facundo Viñas y María Paula, el implicado fue declarado penalmente responsable por el delito de "homicidio simple" y no consideraron el "femicidio vinculado", agravante planteado por la Fiscalía N°4, según supo Noticias Argentinas.

El fiscal interviniente alegó que la agresión se registró en una gresca con la madre del damnificado y que el objetivo del culpable fue dañar a la mujer, momento en el que Miranda, descendiente producto de una relación anterior, salió en defensa de su madre y recibió un cuchillazo en la zona intercostal izquierda.