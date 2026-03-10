10 de marzo de 2026 - 14:53

Condenaron a un hombre que asesinó de una puñalada al hijo con discapacidad de su mujer: la polémica

El fallecido salió en defensa de su madre y recibió un cuchillazo en la zona intercostal izquierda. Tras la investigación, los jueces no consideraron que fuera “femicidio vinculado”.

Condenaron al hombre que asesinó al hijo discapacitado de su pareja.

Condenaron al hombre que asesinó al hijo discapacitado de su pareja.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre fue condenado por el crimen del hijo con discapacidad de su pareja, a quien apuñaló durante una violenta discusión ocurrida en la ciudad de Mar del Plata. El hecho ocurrió en 2023 y la víctima murió poco después en un hospital. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 1.

Leé además

Fiorella Damiani fue condenada a tres años de prisión en suspenso por una falsa denuncia por abuso sexual.  

Condenan a exconsejera escolar de La Libertad Avanza por una falsa denuncia de abuso": por qué no va presa
La joyería de Ciudad Prestige fue asaltada esta mañana. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Golpe comando en una joyería: armados y encapuchados atacaron en pleno Centro y a la luz del día

El condenado es Carlos Cardozo, que fue declarado culpable a 20 años de prisión por el delito de homicidio simple tras analizar las circunstancias del ataque.

Según la investigación, le provocó una herida con un arma blanca a Juan Iván Miranda, de 27 años. El joven con discapacidad fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde finalmente falleció.

Condenaron al hombre que asesinó al hijo discapacitado de su pareja.
Condenaron al hombre que asesinó al hijo discapacitado de su pareja.

Condenaron al hombre que asesinó al hijo discapacitado de su pareja.

Condena: no fue “femicidio vinculado”

Conforme al fallo de los jueces Facundo Gómez Urso, Facundo Viñas y María Paula, el implicado fue declarado penalmente responsable por el delito de “homicidio simple” y no consideraron el “femicidio vinculado”, agravante planteado por la Fiscalía N°4, según supo Noticias Argentinas.

El fiscal interviniente alegó que la agresión se registró en una gresca con la madre del damnificado y que el objetivo del culpable fue dañar a la mujer, momento en el que Miranda, descendiente producto de una relación anterior, salió en defensa de su madre y recibió un cuchillazo en la zona intercostal izquierda.

Cardozo, que se fugó tras el crimen, escuchó el veredicto mediante la plataforma Zoom ya que se encuentra alojado en la Unidad Penal N.º 44 de Batán desde hace tres años, de acuerdo con la información del portal del diario La Capital.

Además, al principio estuvo acusado por “homicidio en grado de tentativa”, aunque luego se le formularon cargos por “femicidio vinculado” tras confirmarse el deceso del joven, que padecía un retraso madurativo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La “Yaqui” Vargas. Archivo Los Andes

Jefa narco desde la cárcel: por qué dictaron la preventiva para la "Yaqui" cuando gozaba de salidas transitorias

robaron un auto en godoy cruz, los encontraron en maipu e intentaron escapar a pie: dos detenidos

Robaron un auto en Godoy Cruz, los encontraron en Maipú e intentaron escapar a pie: dos detenidos

Tomás Alarcón intentó defender a su amigo y murió de una puñalada en el pecho. 

Intentó defender a un amigo en un "after" y lo asesinaron de una puñalada: tenía 18 años

Un preso intentó agredir a un fiscal durante una audiencia en San Juan.

Tensión en un tribunal de San Juan: un detenido intentó atacar a un fiscal