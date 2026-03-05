Condenan a exconsejera escolar de La Libertad Avanza por una falsa denuncia de abuso": por qué no va presa

La exconsejera escolar de La Libertad Avanza Fiorella Damiani fue condenada por la Justicia tras ser hallada culpable de “haber brindado un testimonio falso” en el marco de una causa penal. El fallo fue dictado este jueves por el Tribunal en lo Criminal N°1 de Bahía Blanca .

Elecciones 2026: intendentes ganadores ya se anotan en la carrera por la Gobernación

Ulpiano Suárez alentó a la UCR a "construir una alternativa para gobernar Argentina con la gente adentro"

Los jueces resolvieron imponer una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de falso testimonio agravado, una figura que se aplica cuando la declaración falsa se produce dentro de un proceso criminal y afecta a personas imputadas. En este caso, acusó a dos hombres por abuso sexual .

Debido a que la condena es en suspenso, Damiani no deberá cumplir la pena en prisión . La decisión fue adoptada por el juez Ricardo Gutiérrez, quien sostuvo que la acusada mintió reiteradamente y perjudicó a los inculpados. Consideró que la pena debía ser de cumplimiento condicional y no efectiva.

El tribunal llegó a esta decisión luego de varias audiencias en las que se presentaron testigos, peritos y distintos elementos de prueba , como registros audiovisuales, según supo Noticias Argentinas.

Durante la etapa de alegatos, la fiscalía y la querella solicitaron nueve años de cárcel , mientras que su abogado defensor pidió ante el tribunal que su clienta sea absuelta o que se le aplique el mínimo de la condena.

Tras las pruebas presentadas en el debate, el tribunal la sentenció y dispuso una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para declarar como testigo en procesos judiciales.

Fiorella Belén Damiani Fiorella Belén Damiani denunció falsamente a dos hombres por abuso sexual.

Como ocurre en otros casos, la ex consejera escolar deberá cumplir diversas pautas: constituir y mantener actualizado su domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados correspondiente a su lugar de residencia. Se espera que la fiscalía y la querella apelen el dictamen de los jueces.

Uno de los denunciantes sostuvo que se trató de “una burla”.

El caso: "Encuentro consentido durante una fiesta sexual"

Damiani fue detenida el 10 de abril de 2025 luego de que la Justicia determinara que la acusación que había realizado en 2017 contra dos hombres por violación era falsa.

Aquel año, la consejera, perteneciente al partido político de Javier Milei, había denunciado a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, quienes estuvieron detenidos acusados del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas.

Sin embargo, los videos demostraron que se trató de un encuentro consentido por todas las partes durante una fiesta sexual. La presentación de esos archivos permitió que ambos recuperen la libertad. Luego de obtener la absolución, Álvarez y Pereyra realizaron demandas en el fuero civil y penal y tras el avance de la investigación se concretó la detención de Damiani.