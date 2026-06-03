El pliego de Michelli deberá esperar: Patricia Bullrich negoció una "postergación" en el Senado

La discusión por el pliego de la jueza Verónica Michelli quedó en pausa. La Libertad Avanza, liderada por Patricia Bullrich , junto con otros bloques acordaron este miércoles postergar el tratamiento de su candidatura y concentrar la sesión prevista para mañana en otros proyectos y designaciones judiciales.

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Mientras tanto, ya ingresó formalmente al Senado el dictamen impulsado por sectores opositores que respaldan a Michelli. La candidata había quedado en el centro de la polémica luego de que el presidente Javier Milei rechazara su nombramiento por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon .

El acuerdo se terminó de definir durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde oficialistas y bloques dialoguistas consensuaron avanzar con los pliegos de 50 postulantes para distintos cargos judiciales. También incorporaron iniciativas vinculadas a fondos buitres y propiedad privada.

Esta reunión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel , que ayer se reunió a solas con la candidata a jueza del Tribunal Oral Número 3 de La Plata, Michelli, en un nuevo capítulo de su estrategia de diferenciarse del entorno presidencial.

Ciertos voceros señalaron que en la sesión de este jueves deberá ingresar el pedido del Gobierno de retiro del pliego de Michelli y la próxima semana se pondrá a votación tanto esa solicitud que hoy no tiene los votos. Posteriormente el dictamen que podría reunir las mayorías necesarias.

Patricia Bullrich se despegó de la decisión y ofreció “su renuncia”

El encuentro de Labor Parlamentaria se realizó un día después que se haya disparado una fuerte interna en el oficialismo, tras la decisión de la jefa de la LLA, Patricia Bullrich, de poner su renuncia a disposición a la jefatura del bloque, luego de haber criticado el veto del Gobierno al pliego de Michelli.

Bullrich hoy intentó minimizar los alcances del conflicto interno del oficialismo al afirmar que “no hay riesgo de fractura" y que “las divergencias son parte de la política”.

De todas maneras, en el bloque oficialistas Bullrich no es la única dispuesta a rechazar el pedido del Gobierno de retirar el pliego, sino que también respaldan la posición de ese espacio político los libertarios Francisco Paoltroni y Luis Juez, entre otros.

También lo harán una veintena de bloques dialoguistas de los cuales 9 legisladores firmaron el despacho avalando la postulación los senadores de la UCR Maximiliano Abad, Carolina Losada y Mariana Juri, el misionero Carlos Arce, la tucumana de Convicción Federal Sandra Mendoza, el correntino de Provincias Unidas Carlos “Camu” Espínola, el macrista misionero Martín Goerling Lara, la tucumana de Independencia Beatriz Avila, y la salteña Flavia Royon

Jueces: dos de ellos apartados por presuntos vínculos con el “Chiqui” Tapia

La Comisión de Acuerdos elevó para tratar en la sesión unos 73 pliegos, pero mañana se tratarán solo unos cincuenta. Sin embargo, aún no se publicó cuales serán los dictámenes que se tratarán mañana en el recinto de sesiones.

En la sesión no se tratarán los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, que habían sido objetado por sus fallos que favorecieron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, y de Juan Mejuto, cercano a Justicia Legitimo.