23 de mayo de 2026 - 14:21

Karina Milei no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de Mayo

La Secretaría General de la Presidencia dejó afuera a la vicepresidenta de la comitiva oficial que acompañará al Presidente en la Catedral Metropolitana.

Karina Milei no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de Mayo.

Karina Milei no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de Mayo.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada a participar de la comitiva oficial que acompañará al presidente Javier Milei al tradicional Tedeum por el 25 de Mayo que se realizará el próximo lunes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

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Según trascendió desde el entorno de la titular del Senado, la invitación oficial debía ser cursada por la Secretaría General de la Presidencia, área conducida por Karina Milei, a través del departamento de ceremonial. Sin embargo, Villarruel no fue convocada.

“La vicepresidenta de la Nación no ha sido invitada”, señalaron fuentes cercanas a la funcionaria a diario Clarín, al tiempo que remarcaron que la organización del acto depende directamente de la Secretaría General.

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Milei y Villarruel en el Tedeum 2025.

Milei y Villarruel en el Tedeum 2025.

La decisión suma un nuevo capítulo a la interna que desde hace tiempo mantiene Villarruel con Karina Milei, un enfrentamiento político que, según distintos sectores de La Libertad Avanza, comenzó incluso antes de la asunción presidencial.

Las tensiones entre la vicepresidenta y el oficialismo se profundizaron durante 2024 y actualmente no existiría diálogo entre Villarruel y el Presidente.

El distanciamiento quedó expuesto públicamente durante el Tedeum del año pasado, cuando Milei evitó saludar tanto a Villarruel como al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al ingresar a la Catedral Metropolitana.

En aquella oportunidad, el mandatario fue recibido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y durante su recorrido por el pasillo central saludó a distintas personas presentes, pero dejó sin saludo protocolar a la vicepresidenta.

Posteriormente, Villarruel compartió imágenes del acto en sus redes sociales, donde se la veía sonriente junto a efectivos de las fuerzas de seguridad y vecinos que se acercaron a saludarla, mientras mantenía distancia del Presidente.

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