22 de mayo de 2026 - 15:26

Licitación de la Ruta 7: se abrieron los sobres del Tramo Cuyo y hay cinco empresas interesadas

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el avance de la licitación de las rutas nacionales, entre ellas el Corredor Bioceánico.

Ruta 7 en San Martín. Gentileza
Ruta 7 en San Martín. Gentileza

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Los Andes | Redacción Política
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Se trata de una de las obras viales más esperadas para Mendoza, ya que comprende el corredor bioceánico más importante de la provincia y una vía estratégica para el comercio exterior, el turismo y la conectividad con Chile.

A través de sus redes sociales, el funcionario del gobierno de Javier Milei destacó que el proceso recibió 20 ofertas empresariales y remarcó que el esquema se desarrollará con inversión 100% privada, bajo el nuevo modelo de concesiones impulsado por la Casa Rosada.

Sin embargo, según pudo saber este diario, para el Tramo Cuyo el listado de firmas interesadas se reduce a cinco.

“Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones con inversión 100% privada. Abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en ocho tramos estratégicos ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional”, señaló Caputo.

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Además del Tramo Cuyo, la etapa contempla otros siete corredores distribuidos en distintos puntos del país:

  • Tramo Centro: 681 km sobre las RN 9, 19 y 34
  • Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las RN 12 y 18
  • Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la RN 34
  • Tramo Noroeste: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016
  • Tramo Litoral: 547 km sobre las RN 12 y 16
  • Tramo Noreste: 456 km sobre las RN 12 y 105
  • Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la RN 11
  • Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7

Según precisó el ministro, con esta última instancia se completará la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, que, aseguró, “estarán todas en obra en las próximas semanas”.

Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, cerró el funcionario.

La apertura de sobres marca un paso formal dentro del proceso licitatorio y ahora comenzará la etapa de evaluación técnica y económica para definir qué empresas quedarán al frente de cada tramo.

En Mendoza, la expectativa está puesta en que la concesión permita finalmente mejorar uno de los corredores más transitados y críticos del país, históricamente afectado por demoras, deterioro y reclamos por obras de mantenimiento integral.

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