19 de mayo de 2026 - 17:31

Hidrovía: dos empresas ofertaron igual y el Gobierno define la polémica privatización

El proceso de licitación para la concesión de la hidrovía llegó a su etapa decisiva. Tras un largo periodo que incluyó graves acusaciones, una de las compañías belgas quedó mejor posicionada.

Hidrovía Paraná-Paraguay.
Hidrovía Paraná-Paraguay.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

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La diferencia apareció en la evaluación técnica realizada previamente por la administración nacional, donde Jan De Nul obtuvo más de 24 puntos de ventaja sobre su competidora. Ese resultado dejó posicionada a la actual operadora del dragado para quedarse con la adjudicación definida y así, mantener y modernizar la ruta por la que se traslada el 80% de los bienes exportados de la Argentina.

El proceso licitatorio había comenzado en diciembre de 2025 y reunió inicialmente a tres empresas. Jan De Nul, actual operadora del dragado de la hidrovía; Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME); y la brasileña DTA Engenharia, quien participó de la primer instancia, pero quedó eliminada tras no alcanzar el puntaje técnico requerido para avanzar a la fase económica.

Hidrovía Paraná-Paraguay: los detalles de la licitación

Las dos firmas europeas ofertaron los valores mínimos previstos en el pliego oficial. Presentaron tarifas de US$3,80 para la etapa 0, US$4,65 para la etapa 1 y US$5,78 para la etapa 2, lo que totaliza US$14,23 por el recorrido completo. Según datos difundidos por el Ministerio de Economía, la reducción tarifaria implicaría un ahorro anual de entre US$35 y US$40 millones para los usuarios de la vía navegable.

Además, estiman que el peaje podría disminuir alrededor de un 15% respecto de los valores actuales. La futura concesionaria tendrá a su cargo tareas de dragado, ampliación, señalización y modernización de toda la traza. El contrato también contempla inversiones permanentes sin respaldo estatal frente a riesgos comerciales y garantiza una rentabilidad mínima del 6% sobre los peajes efectivamente cobrados.

La definición final, a cargo del Gobierno, se conocerá en el próximo mes. “El objetivo final es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país”, expuso en un comunicado el Ministerio de Economía.

La hidrovía Paraná-Paraguay se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros y concentra cerca del 80% de las exportaciones argentinas. A través de ese corredor salen principalmente granos y productos industriales desde los puertos del Gran Rosario hacia mercados internacionales.

“Es un proceso que ha sido validado por todo el sector privado y productivo del país. Concluida la evaluación económica, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) avanzará, tal como está planificado, a la adjudicación y a la firma del contrato de concesión, que contempla una inversión estimada en torno a los USD 10.000 millones”, concluye el comunicado.

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