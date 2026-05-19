19 de mayo de 2026 - 17:12

La inflación mayorista se aceleró a 5,2% en abril y duplicó al índice minorista

Impulsado por el aumento del petróleo, el indicador tuvo un salto de 1,8 puntos respecto a marzo. El Gobierno asegura que el 85% del alza responde al shock externo.

Inflación mayorista en marzo

Inflación mayorista en marzo

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Por Redacción Economía

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación mayorista registró una aceleración del 5,2% en abril, lo que representa un incremento de 1,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% medido en marzo.

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Este dato resulta particularmente llamativo al compararse con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que la inflación mayorista duplicó el 2,6% registrado en las góndolas durante el mismo período.

Con este último reporte, el alza acumulada en el primer cuatrimestre del año alcanzó el 11,6%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 30,8%. El salto de abril estuvo fuertemente condicionado por factores internacionales, específicamente la guerra en Medio Oriente, que consolidó el precio del barril de petróleo a nivel mundial por encima de la barrera de los USD 100.

Inflación mayorista

El análisis pormenorizado de los rubros revela que el rubro "Petróleo crudo y gas" fue el principal motor del índice, con un incremento mensual del 22,9%. En términos de incidencia, esta división por sí sola explicó 2,09 puntos porcentuales del total general. Le siguieron en importancia los "Productos refinados del petróleo", que subieron un 13,6% e impactaron en 1,63 puntos adicionales del IPIM.

Dentro de los productos nacionales, que en promedio subieron un 5,3%, también destacaron las alzas en Sustancias y productos químicos (5,1%) y Productos de caucho y plástico (7,4%), ambos sectores muy vinculados a los costos de los derivados de los hidrocarburos. Por su parte, los productos importados mostraron una dinámica más contenida, con un incremento del 2,5%.

La lectura del Gobierno: "Shock externo"

Ante la magnitud del dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para contextualizar el aumento. El funcionario sostuvo que el 85% de la variación de abril se explica por la suba del crudo y sus derivados, producto del escenario bélico internacional.

Según los cálculos oficiales, si se excluyen las cuatro categorías más afectadas por este shock (Petróleo y gas, Refinados, Plásticos y Químicos), el índice mayorista habría mostrado una variación mucho más moderada, cercana al 1,1% mensual. En una línea similar, el economista Federico Filippini señaló que, sin el efecto directo del petróleo, el aumento mayorista habría rondado el 1,5%.

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