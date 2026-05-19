Con Adorni en primera fila, Milei dijo que seguirá "apretando" la política monetaria contra la inflación

Milei insultó a Viviana Canosa tras el discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro

Para Luis Caputo, "el gobierno de Milei no sólo es diferente al de Macri, sino que es opuesto"

El mandatario fue presentado por el presidente de VALO, Juan Ignacio Nápoli, quien mostró su apoyo a la política del Gobierno. Durante el discurso de la exposición "Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo" estaban en primera fila el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, pero sin emitir declaraciones.

" ¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina y quiere saber cómo está el país? Puede ver la política desde los hechos, lo concreto. Mira el Boletín Oficial y mira los números. Dice: 'El camino de la reconstrucción es maravilloso y va a ser potencia'", manifestó Milei al iniciar, seguido de otro ataque al periodismo.

Embed - Discurso del Presidente Milei en el Evento Institucional de VALO

"Pero si prende la tele dice: 'Argentina va al camino al peor de los infiernos'. Nunca se produjo una divergencia entre lo que dicen los datos y los medios, pero se ve que les agarró una abstinencia de pauta", lanzó.

La defensa del rumbo económico que hizo Milei en el evento de VALO

A diferencia de otros discursos recientes, Milei se mantuvo calmo, sin agravios ni gritos, y se centró en cuestiones de gestión económica.

Resaltó que el programa económico de su administración se sostiene sobre tres pilares: la política fiscal, la monetaria y la cambiaria.

"Estábamos al borde de la peor crisis de la historia argentina", recordó sobre la herencia.

El Presidente señaló que el Gobierno todavía enfrenta "los rezagos de la política monetaria", el "money overhang (sobrante monetario) generado por el control de capitales" y los "shocks" internacionales. Aun así, insistió en que la prioridad seguirá siendo bajar la inflación.

El presidente Javier Milei El presidente Javier Milei en el evento institucional de VALO este 19 de mayo Captura de video

"No vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación. Recién en 2024 pudimos frenar la emisión de dinero. Nuestra convicción es seguir apretando. Y eso impacta en la tasa de interés nominal", expresó.

Sobre las restricciones cambiarias y el tipo de cambio, agregó: "La Argentina va cada vez más a un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos el 95% del cepo. Si no estuviéramos comprando USD 8.500 millones este año, el tipo de cambio estaría en $1.100″.

Por otra parte, afirmó que el ajuste permitió devolver recursos al sector privado: "Entre lo que se achicó de déficit, más la caída de impuestos, más la eliminación del cuasifiscal, se les devolvió a los argentinos de bien 100 mil millones de dólares".

Manuel Adorni y Diego Santilli, presentes en la aparición de Milei en el evento de VALO Manuel Adorni y Diego Santilli, presentes en la aparición de Milei en el evento de VALO Captura de video

En uno de los tramos, repasó que la actividad económica resistió el impacto de la campaña electoral y la volatilidad de 2025. También reivindicó las desregulaciones impulsadas por el Gobierno y aseguró que la administración nacional realizó "más de 15 mil desregulaciones". Defendió la eliminación de la Ley de Alquileres y cuestionó otras como la de Góndolas y la de Abastecimiento.

"La Ley de Alquileres es un avance al derecho de propiedad, que se hace buscando perjudicar al propietario. En consecuencia, el precio en el mercado informal es mas alto, y perjudica a los más vulnerables. Sacamos la ley, desregulamos, se duplicó la oferta y el precio del alquiler en términos reales bajó un 30%", dijo.

"Esa es una suerte de control de precios, es meterse de como asigna la propiedad el supermercado. Esa herramienta la usaron los kirchneristas, que con pecheras median las góndolas. Eso terminó en escasez. Cuando ustedes regulan a una empresa competitiva, matan los rendimientos crecientes. La contracara natural es que se quedan sin crecimiento económico. Nosotros liberamos rendimientos crecientes. Y si le sumamos la apertura económica, estamos frente a una oportunidad de crecimiento impresionante", subrayó.

"Estamos frente a una posibilidad de crecimiento enorme. Si nosotros logramos sostener este camino, vamos a lograr lo que siempre soñamos, que es hacer Argentina grande nuevamente", concluyó.