Milei prepara una nueva "Argentina Week" para captar inversiones europeas: dónde se llevará a cabo

El Gobierno nacional comenzó a organizar una nueva edición internacional de la “Argentina Week” , el evento que busca atraer capitales extranjeros y que recientemente causó tendencia en Nueva York . El próximo encuentro se realizará en París y tiene como objetivo consolidar la relación económica con Europa.

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La iniciativa forma parte de la estrategia del presidente Javier Milei para llamar inversiones, afianzar vínculos y posicionar al país en mercados considerados prioritarios . La fecha todavía no ha sido confirmada, pero la administración libertaria ya trabaja de manera formal en el evento , informó Infobae.

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, confirmó que el evento se desarrollará durante la segunda mitad de 2026. Según adelantó, ya se trabaja en la convocatoria de empresarios y sectores vinculados a la economía real.

También manifestó que las inversiones francesas crecieron 50,7% desde el inicio de la actual gestión, uno de los motivos por el cual se desarrollará en ese país. “Argentina pisará fuerte en París, capital europea de los negocios y la economía real” , escribió Sielecki en redes sociales.

La realización de la cumbre en Francia no fue casual. En la Casa Rosada consideran que París ocupa un gran lugar dentro del esquema financiero y político europeo , ya que concentra organismos multilaterales, fondos de inversión y compañías industriales con fuerte presencia en mercados emergentes.

Entre las instituciones instaladas en la ciudad aparecen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia Internacional de la Energía, además de entidades que suelen participar en proyectos de infraestructura, energía y desarrollo económico en distintos países.

Sielecki fue quien oficializó públicamente la iniciativa a través de sus redes sociales. Allí sostuvo que “Argentina pisará fuerte en París” y señaló que el encuentro contará con “una agenda estelar”, vinculando además el interés internacional con la figura del presidente Milei.

Dentro del Gobierno también reconocen que la elección de Francia tiene un componente político. El embajador mantiene una relación cercana con Karina y Javier Milei, algo que le permitió ganar influencia dentro de la política exterior libertaria y participar activamente en este tipo de eventos internacionales.