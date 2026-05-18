Mayoristas lanzan promociones para sostener el consumo frente a la suba de costos

En un esfuerzo conjunto por mantener el dinamismo comercial y llevar alivio al bolsillo de los consumidores, este lunes comenzó el Black Week Nacional Mayorista que organiza la cámara mayorista de Argentina. La iniciativa que abarca promociones e importantes descuentos se extenderá hasta el 24 de mayo aunque hay comercios que mantendrán las promociones una semana más, hasta el próximo 30 de mayo.

La propuesta llega con un fuerte despliegue de ofertas y beneficios que alcanzarán a un universo de entre 200 y 250 productos tanto en puntos de venta físicos como online. A través de un comunicado, la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) , expresó que la iniciativa es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo , en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas.

El último dato disponible del Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) mostró que en febrero de 2026 las ventas en supermercados tuvieron una caída interanual de 3,1% mientras que en el acumulado del año la baja fue de 2,1%. Las grandes superficies también tuvieron una disminución mensual; situación que acompaña a todo el comercio minorista y de la que los mayoristas no están exentos. Según este mismo informe, el ticket promedio rondó los $35.000.

Rubén David, gerente del mayorista Oscar David , relató que en el sector hay preocupación por los costos y el modo en que crecen debido a la prolongación de la situación de la guerra en Oriente Medio lo que ha impactado en la suba de combustibles y fletes. Situación que, a su vez, ha presionado sobre los costos de todos los rubros con importante foco en el sector industrial.

“La industria nos dice que no puede aguantar más los aumentos de costos como luz, gas, combustible, transporte y otros derivados del petróleo”, subrayó David . Agregó que los plásticos también van en alza en el contexto actual, lo que también incide en que los productos del exterior llegan con mayores costos y demoras. “En medio de eso, este Black Friday apunta a que no se nos caiga la venta”, sumó David.

Supermercados mayoristas.jpg Freepik

El empresario continuó que a medida que se verifica la mencionada suba de costos, el ingreso se achica cada vez más para el consumo. “Este es el tercer año que hacemos esta actividad y nosotros la tratamos de empujar también”, comentó el referente mayorista quien agregó que su comercio continuará la acción hasta el 30 de mayo.

Un granito de arena contra la inflación

“La inflación de abril fue del 2,6% mensual y marcó así la primera baja después de 10 meses en ascenso”, destacaron desde la entidad. En este marco, agregaron que la dinámica de la campaña contempla una rotación constante de los artículos en promoción, una estrategia diseñada en función de la disponibilidad de stock y de los acuerdos comerciales alcanzados de forma directa con los proveedores y empresas asociadas.

Conscientes de que el acceso al crédito es un motor fundamental para el consumo familiar en la actualidad, la campaña suma un atractivo esquema de financiación en función de los acuerdos particulares de cada mayorista. David explicó que l Black Friday es una actividad en la que cada local -adherido a la Cámara Mayorista- realiza ofertas, actividades, descuentos, promociones y ofrece beneficios con su propio estilo y libertad en las formas de implementación. “Nosotros también ofrecemos cuotas sin interés con tarjeta Naranja y banco Supervielle”,

Un punto a destacar es que si bien al principio algunas empresas no quieren entrar en las promociones, cuando ven el movimiento que se genera se terminan por entusiasmar. “Nos envían el descuento y lo agregamos de forma inmediata”, continuó el gerente de Oscar David con relación a cómo se estructura la oferta. De este modo, agregó que los beneficios son variables en montos, cantidades, modalidades (algunos traen obsequios) y –en ciertos casos-limitados por stock y que abarca a unos 250 productos de todos los rubros.

La extensión de esta maratón de descuentos se produce así en un escenario macroeconómico complejo marcado no solo por la suba de costos sino también por el ajuste de los salarios que pierden contra la inflación desde hace más de seis meses. El objetivo prioritario es doble: por un lado, actuar como un escudo que sostenga el consumo de las familias al tiempo que fortalecer el canal mayorista.

Por el otro, se pretende garantizar el flujo de ventas necesario para la sustentabilidad de los comercios de cercanía que estos abastecen. Hay que tener en cuenta que en un contexto de menor inflación y caída del poder de compra, las grandes superficies han perdido contra almacenes y kioscos debido a que las familias restringen consumos y priorizan la compra del día.