Combustibles: alertan que el precio en surtidores podría subir en los próximos meses

El reciente incremento del 1% en los combustibles aplicado por YPF volvió a poner en discusión la sostenibilidad de los precios en surtidor, en un escenario marcado por la suba internacional del petróleo, los impuestos diferidos y el atraso respecto de los valores de importación.

Tras el congelamiento de precios, YPF define el lunes el nuevo esquema de subas en los combustibles

YPF aumenta 1% los combustibles y alarga el congelamiento de precios por 45 días más

Según un análisis del Instituto de Energía de la Universidad Austral , la estabilidad observada en los últimos meses responde a una estrategia transitoria de contención y no a un equilibrio definitivo del mercado.

“El precio de los combustibles hoy no está congelado, sino contenido. Y cuando un precio está contenido, lo que existe es una presión acumulada que en algún momento termina trasladándose”, explicó Roberto Carnicer, director del instituto .

La petrolera estatal extendió por 45 días el esquema de “buffer” , un mecanismo diseñado para amortiguar el impacto inmediato de la suba internacional del crudo sobre los consumidores locales. De acuerdo con el informe, esta herramienta busca evitar un traslado brusco a precios que afecte la inflación , el transporte, la logística y los costos de toda la cadena productiva.

Sin embargo, el análisis advierte que el mecanismo no elimina las presiones de fondo, sino que posterga su impacto . Entre los principales factores que siguen tensionando el mercado aparecen la evolución del Brent, la brecha respecto de la paridad de importación de refinados y los impuestos que todavía no fueron plenamente aplicados.

“El buffer cumple una función macroeconómica importante, pero el costo no desaparece: simplemente se difiere en el tiempo”, sostuvo Carnicer.

Portadas Canva (63) Qué pasará con el precio de los combustibles

El agro, entre los sectores más expuestos

Uno de los puntos que destaca el informe es la situación del gasoil premium utilizado por el sector agropecuario, que actualmente presenta un atraso significativo frente a los precios internacionales.

Ese desfasaje refleja el desacople entre los valores domésticos y las referencias externas, en un contexto donde el petróleo continúa operando en niveles elevados.

A esto se suma el componente impositivo. El Decreto 302/2026 dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles, aunque dejó pendiente para junio la aplicación total de los incrementos remanentes.

Para el especialista, si el petróleo internacional se mantiene alto y finalmente se trasladan los ajustes fiscales postergados, es esperable que aparezcan nuevas subas en los surtidores durante los próximos meses.

El dilema energético de Argentina

Carnicer también planteó la tensión estructural que enfrenta el país en materia energética. Un petróleo internacional más caro mejora la rentabilidad de Vaca Muerta, impulsa exportaciones y fortalece las inversiones en shale oil, pero al mismo tiempo encarece los combustibles en el mercado interno.

“Argentina necesita desarrollar su perfil exportador energético sin volver a esquemas de atraso permanente en los precios internos, porque eso termina afectando inversiones, refinación y abastecimiento”, concluyó.

El desafío, según el informe, será encontrar un equilibrio entre competitividad internacional y previsibilidad local, en un contexto donde el precio de la energía sigue siendo una variable sensible para la economía.