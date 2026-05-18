18 de mayo de 2026 - 10:38

"Mi papá sabe que el futuro tiene que ser sin carne": el escándalo de la hija del vicepresidente de la Sociedad Rural

Las declaraciones de la diseñadora Milagros Pereda derivaron en una polémica por el rol de su padre en la SRA y la interna con Nicolás Pino, presidente de la entidad.

Mi papá sabe que el futuro tiene que ser sin carne: el escándalo de la hija del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina

"Mi papá sabe que el futuro tiene que ser sin carne": el escándalo de la hija del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina

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Marcos Pereda y Nicolás Pino, hoy en disputa por la SRA

Marcos Pereda y Nicolás Pino, hoy en disputa por la SRA

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La interna en la Sociedad Rural Argentina (SRA) sumó un capítulo inesperado después de que se viralizaran declaraciones de Milagros Pereda, hija del vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, en las que aseguró que su padre “sabe que el futuro tiene que ser sin carne”.

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La frase cayó como una bomba dentro del mundo ganadero y rápidamente se mezcló con la disputa política que atraviesa la conducción de la Rural, donde Pereda mantiene diferencias con el actual presidente Nicolás Pino y busca posicionarse como candidato para conducir la entidad.

Milagros Pereda, diseñadora vinculada al mundo de la moda sustentable, hizo esas declaraciones durante una entrevista con el ciclo “Ángeles y Demonios”, conducido por Angie Landaburu. Allí defendió la necesidad de reducir el consumo de carne y productos derivados de animales por razones ambientales.

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“Me encantaría decir dejar la carne; es un gran paso, pero realmente hace muchísimo la diferencia”, declaró. También habló sobre reducir el uso de plásticos descartables, consumir menos productos de baja calidad y evitar prendas confeccionadas con poliéster.

El momento más sensible llegó cuando la conductora le recordó que su familia está históricamente ligada a la ganadería. Entonces Milagros respondió: “Mi papá viene de generaciones de productores ganaderos, pero está cortando esa línea. Sabe y es súper consciente de que hay que ponerle un fin a esto”.

Y remató con la frase que terminó viralizándose en las redes: “Mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne”.

Marcos Pereda y Nicolás Pino, hoy en disputa dentro de la SRA
Marcos Pereda y Nicolás Pino, hoy en disputa dentro de la SRA

Marcos Pereda y Nicolás Pino, hoy en disputa dentro de la SRA

Las declaraciones generaron una fuerte repercusión en el sector agropecuario, donde muchos usuarios interpretaron los dichos como una contradicción directa con el rol institucional de Pereda dentro de la Rural, históricamente una de las principales defensoras de la producción ganadera argentina.

La reacción de Marcos Pereda tras el escándalo que generó su hija

Ante el revuelo, Marcos Pereda salió a despegarse públicamente de las afirmaciones. Desde su cuenta de X publicó un mensaje para aclarar su postura y marcar distancia de la visión de su hija, en medio de un clima cada vez más tenso dentro de la entidad.

“Hoy fui consultado sobre declaraciones que hizo mi hija en un programa vinculado a temas de su trabajo. Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país”, aclaró el vicepresidente de la SRA.

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“Como productor agropecuario de décadas, creo que Argentina no sólo tiene que avanzar en el sector sino que debe conquistar nuevos mercados para vender nuestra carne en todo el mundo. Así lo vengo manifestando desde siempre y lo seguiré haciendo”, aseguró el empresario.

En una frase destinada a la interna en la SRA, Pereda sumó: “Y a los que quieren aprovechar el tema llevándolo a la campaña electoral, lo entiendo pero no lo comparto”.

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