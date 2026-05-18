Construir más rápido para producir antes: el auge de las naves industrializadas en la provincia

El dinamismo comercial y el posicionamiento estratégico de Mendoza dentro del corredor bioceánico han transformado las prioridades del sector inmobiliario e industrial. En un escenario económico global y local donde la inmediatez y la optimización de los recursos financieros son variables que definen el éxito de un negocio, las formas tradicionales de construir empiezan a ceder protagonismo ante alternativas más dinámicas.

La necesidad de contar con espacios de almacenamiento, centros de distribución y naves operativas en tiempos récord ha dejado en claro que el ladrillo y los procesos artesanales ya no logran responder al ritmo que exige el mercado actual. En esta búsqueda de eficiencia, la construcción modular e industrializada ha dejado de ser una opción del futuro para convertirse en una realidad consolidada en la provincia.

Este cambio de paradigma no solo responde a una urgencia constructiva, sino también a una profunda transformación en la matriz de inversión. Hoy en día, tanto las empresas que buscan expandir su capacidad instalada como los desarrolladores inmobiliarios que intentan resguardar su capital encuentran en las naves modulares un producto de rápida ejecución que permite una pronta inserción en el mercado locativo, el cual actualmente registra una marcada escasez de oferta de calidad.

El núcleo del éxito de este sistema radica en un concepto fundamental: trasladar la mayor parte del esfuerzo constructivo al entorno controlado de una fábrica. Las estructuras modulares consisten en sistemas metálicos prefabricados que se diseñan y optimizan con precisión milimétrica de manera previa, para luego ser trasladados listos para su ensamble en el terreno. Esta metodología elimina de raíz la gran cantidad de imprevistos, modificaciones sobre la marcha y demoras por factores climáticos que suelen empantanar a las obras civiles convencionales y estirar los presupuestos iniciales.

La diferencia en los tiempos de ejecución es, quizás, el argumento más contundente para los inversores. Mientras que una estructura tradicional puede demandar entre dos y tres meses dedicados exclusivamente a la etapa de fabricación, el modelo modular permite avanzar de forma paralela. Los talleres trabajan en la producción de los componentes metálicos prácticamente al mismo tiempo en que se realizan los movimientos de suelo y las fundaciones en el predio. Una vez que la base está lista, el montaje propiamente dicho puede resolverse en un lapso de apenas dos semanas, acelerando drásticamente el inicio de la actividad comercial o la puesta en alquiler del inmueble.

Provincia: un cambio de mentalidad respaldado por la experiencia

Detrás de este avance en el mercado mendocino se encuentra una nueva generación de firmas especializadas enfocadas en profesionalizar y aportar previsibilidad a toda la cadena de valor. Para analizar el impacto de esta tendencia, Los Andes consultó al arquitecto mendocino Agustín Palmada, titular del emprendimiento Naves, quien volcó sus dos décadas de trayectoria en el rubro de la arquitectura industrial y siderúrgica en el desarrollo de estructuras metálicas modulares destinadas a los sectores comercial, agrícola e industrial.

La experiencia acumulada por el profesional en el diseño de grandes bodegas y complejos logísticos permitió identificar que el principal dolor de cabeza de los clientes residía en la incertidumbre y la falta de respuestas ágiles de los sistemas constructivos habituales. A partir de ese diagnóstico, el enfoque de su firma viró hacia la creación de un modelo estandarizado pero adaptable, capaz de ofrecer costos claros desde el primer día, escalabilidad para futuras ampliaciones y un mantenimiento posterior llamativamente bajo, cualidades muy valoradas en el contexto económico actual.

Mucho más que un galpón: la visión integral del negocio

El desarrollo inmobiliario industrial moderno exige comprender que la demanda corporativa ha madurado. Las empresas ya no buscan simplemente un techo donde acopiar mercadería; requieren plataformas logísticas eficientes, seguras, integradas y diseñadas bajo normas técnicas que optimicen su operatividad diaria.

“Por este motivo, el diferencial de las empresas líderes del sector no radica únicamente en la provisión de las estructuras metálicas, sino en la capacidad de brindar un acompañamiento integral que abarque desde el diseño inicial y la documentación técnica hasta la entrega llave en mano del proyecto. Es importante destacar es que nosotros contamos con stock de estructuras. Es decir, vos me pedís un galpón y yo ya lo tengo en stock. Y eso, hoy por hoy, es una gran ventaja frente a los tiempos”, destacó.

La proyección a mediano y largo plazo para esta tecnología en Mendoza es sumamente prometedora. La evolución natural del sector apunta hacia el desarrollo planificado de parques logísticos e industriales donde el diseño arquitectónico, la velocidad constructiva y la estrategia de negocios inmobiliarios convivan bajo un mismo ecosistema.

“Con un mercado que convalida y premia la rapidez combinada con la calidad, las estructuras modulares se afianzan como la herramienta clave para acompañar el crecimiento de la infraestructura productiva local”, expresó la fuente consultada.