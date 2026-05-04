Nuevo Código Urbano: Capital implementó cambios para la construcción y apertura de comercio

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza aprobó este lunes un nuevo Código Urbano y de Edificación mediante la Ordenanza N° 4234, con el objetivo de actualizar, simplificar y unificar la normativa vigente en materia de desarrollo urbano y construcción.

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La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo municipal, plantea una reorganización integral del marco normativo, que incluye la derogación de un amplio conjunto de ordenanzas previas y la incorporación de nuevos criterios orientados a la planificación territorial, la sostenibilidad y la previsibilidad jurídica.

Según se detalla en los fundamentos de la norma, la actualización responde a la necesidad de adaptar la regulación a los cambios registrados en la dinámica urbana , tanto en términos constructivos como en los modos de habitar y desarrollar actividades en la ciudad .

En ese sentido, el nuevo código propone sistematizar en un único cuerpo normativo las disposiciones vigentes, con el fin de facilitar su interpretación y aplicación, al tiempo que busca incorporar herramientas que optimicen el control del desarrollo edilicio .

La ordenanza también pone el foco en fortalecer la seguridad jurídica y la claridad normativa, al establecer criterios generales que contemplan situaciones particulares que anteriormente requerían regulaciones específicas.

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Cambios en zonificación y usos del suelo

Uno de los ejes centrales de la reforma es la revisión de los criterios de zonificación urbana. El texto señala la necesidad de adecuar las zonas existentes y, en algunos casos, crear nuevas categorías que respondan a las características territoriales, ambientales y urbanísticas actuales .

Además, se actualiza el régimen de usos del suelo con el objetivo de acompañar las transformaciones sociales y económicas, promoviendo una mayor mixtura de usos. Esto apunta a consolidar un modelo de “ciudad próxima”, que favorezca la cercanía entre vivienda, servicios y actividades cotidianas .

El análisis de datos municipales de los últimos años evidencia una tendencia creciente hacia la instalación de comercios y servicios en áreas residenciales, fenómeno que el nuevo código busca regular e integrar de manera armónica.

Desarrollo sostenible y protección ambiental

El nuevo marco normativo incorpora criterios orientados al desarrollo sostenible, con especial énfasis en la protección del piedemonte y de las áreas naturales. En ese sentido, se establecen pautas para limitar el crecimiento urbano en zonas sensibles y promover un desarrollo ordenado y de bajo impacto ambiental .

También se busca alinear la normativa municipal con la legislación provincial vigente, en particular con la Ley N° 9414 sobre el ordenamiento territorial en la precordillera y el piedemonte del área metropolitana.

Asimismo, la ordenanza promueve la revitalización de zonas urbanas degradadas o envejecidas, incentivando procesos de desarrollo económico y renovación urbana.

Estructura del nuevo código

El Código Urbano y de Edificación mantiene su estructura en dos grandes partes: una dedicada al urbanismo y otra a la edificación .

La primera parte regula aspectos vinculados al trazado urbano, zonificación, usos del suelo, seguridad urbana y normas especiales. La segunda aborda las condiciones constructivas, instalaciones, seguridad en edificios, reformas y criterios de sustentabilidad.

Entre los aspectos que regula el código se incluyen desde la planificación del uso del suelo y la ocupación del territorio hasta la construcción, ampliación, conservación y demolición de edificaciones, así como las condiciones de seguridad y diseño urbano .

Derogación de ordenanzas previas

Con la aprobación del nuevo código, se dispuso la derogación de numerosas ordenanzas que regían hasta el momento, entre ellas normas históricas que datan de la década de 1960 hasta disposiciones más recientes .

El objetivo es reemplazar el esquema normativo fragmentado por un sistema unificado que ordene la totalidad del territorio municipal bajo criterios actualizados.

Participación y elaboración

El proyecto fue elaborado por el Laboratorio Urbano de la Ciudad de Mendoza, que llevó adelante instancias participativas con distintos actores, incluyendo profesionales, empresarios, instituciones académicas y vecinos .

De acuerdo con lo señalado en la ordenanza, el texto final es resultado de ese proceso de consulta y del análisis técnico realizado por el municipio. La norma establece que el nuevo Código Urbano y de Edificación entrará en vigencia a los diez días de su publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el 4 de mayo de 2026.

La ordenanza y anexo

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