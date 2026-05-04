4 de mayo de 2026 - 08:01

Reabre la sala de periodistas y se espera que Adorni brinde una conferencia

Según trascendió, habrá nuevo protocolo de ingreso para los trabajadores de prensa acreditados en Casa Rosada, luego del escándalo con Luciano Geuna y el equipo de TN.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni

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EFE
Los Andes | Redacción Política
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También se rumoreó que habría “nuevas condiciones” respecto al ingreso y la permanencia de los trabajadores de prensa: aunque se restablecerá el acceso a los periodistas acreditados, se implementarán nuevos protocolos de control y habrá sectores específicos de circulación restringida dentro del edificio.

Durante el transcurso de la semana, donde la sala permaneció cerrada, se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como “un peligro para la democracia”.

La gestión del presidente Milei había decidido restringir el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada, desde el 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por un supuesto "espionaje ilegal" y "revelación de secretos".

Como consecuencia, denunciaron a periodistas de la señal TN con la acusación de que grabaron áreas internas con gafas inteligentes. Eso llevó a que se iniciara una investigación judicial en el juzgado comandado por Ariel Lijo bajo la carátula de “intromisión ilegítima”.

En cuanto a las inconsistencias del patrimonio de Adorni, este domingo Clarín dio detalles sobre la travesía que la familia Adorni disfrutó en 2024 en el Hotel Llao Llao, de Bariloche, que ascendió a unos $9.104.769,97: en ese momento el funcionario era sólo vocero y cobraba por mes unos $3 millones. Su esposa era monotributista.

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