Reabre la sala de periodistas y se espera que Adorni brinde una conferencia

La Sala de Periodistas de la Casa Rosada reabrirá sus puertas este lunes, luego de permanecer cerrada 10 días por una revisión de "protocolos de seguridad y vigilancia” , en referencia a la denuncia del Gobierno nacional contra el equipo periodístico de Luciana Geuna por presunto espionaje ilegal.

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Se espera que, con la reapertura, se retomen las conferencias de prensa que suele dar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue respaldado la semana pasada por Javier Milei durante su informe de gestión en el Congreso.

También se rumoreó que habría “nuevas condiciones” respecto al ingreso y la permanencia de los trabajadores de prensa: aunque se restablecerá el acceso a los periodistas acreditados, se implementarán nuevos protocolos de control y habrá sectores específicos de circulación restringida dentro del edificio.

Durante el transcurso de la semana, donde la sala permaneció cerrada, se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como “un peligro para la democracia”.

La gestión del presidente Milei había decidido restringir el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada, desde el 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por un supuesto "espionaje ilegal" y "revelación de secretos".

Como consecuencia, denunciaron a periodistas de la señal TN con la acusación de que grabaron áreas internas con gafas inteligentes. Eso llevó a que se iniciara una investigación judicial en el juzgado comandado por Ariel Lijo bajo la carátula de “intromisión ilegítima”.

En cuanto a las inconsistencias del patrimonio de Adorni, este domingo Clarín dio detalles sobre la travesía que la familia Adorni disfrutó en 2024 en el Hotel Llao Llao, de Bariloche, que ascendió a unos $9.104.769,97: en ese momento el funcionario era sólo vocero y cobraba por mes unos $3 millones. Su esposa era monotributista.