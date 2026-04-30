"Tantas horas en el Congreso para no decir nada": Ulpiano Suárez cargó contra Adorni y el show libertario

El intendente de la Capital, Ulpiano Suárez , volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional al referirse al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al respaldo presencial que tuvo del presidente Javier Milei y la cúpula libertaria ayer en el Congreso de la Nación.

Guaymallén recorta la estructura del Concejo Deliberante: cuánto se ahorra y en qué lo invertirá Calvente

El funcionario nacional presentó su informe de gestión , en medio del escándalo por bienes no declarados y vuelos privados que investiga la Justicia . Durante 7 horas expuso y mantuvo cruces con legisladores de la oposición , apalancado por la tropa violeta .

Al jefe comunal de Ciudad no le gustó para nada el show político que se montó y opinó en una conferencia de prensa esta mañana, tras habilitar la calle Patricias Mendocinas en la cuadra de Plaza Independencia, que “habría que preguntarle a la sociedad qué opina sobre el discurso de Adorni”.

“Yo quiero ver al presidente y a los ministros trabajando . La verdad que tantas horas en el Congreso para no decir nada, para hablarse los políticos entre sí, no tiene ningún sentido. Mientras pasaba eso, estuve toda la tarde laburando ”, aseveró Suárez.

Adorni respondió en el Congreso sobre su patrimonio y el viaje a Punta del Este en medio de la investigación judicial

Adorni respondió en el Congreso sobre su patrimonio y el viaje a Punta del Este en medio de la investigación judicial

En el acto lo acompañó la vicegobernadora Hebe Casado, quien coincidió con el análisis del intendente y dijo que “perdimos muchos días hablando de insignificancias cuando hay cosas más importantes para la sociedad y que la atraviesan en todas sus capas”.

“Creo que todos los que tenemos un cargo de dirigencia debemos estar abocados a los problemas de la gente y no a los temas personales de Adorni”, apuntó.

Y ratificó los dichos de Adorni que había expresado en Aconcagua Radio el lunes pasado: “Yo lo dije desde un principio, para mí Adorni debería haber dado un paso al costado para que se hiciera la investigación correspondiente en la Justicia”.

Suárez avaló esa definición y agregó, con un tono crítico sobre la situación económica del país: “Yo la comparto. Creo que, al momento que atraviesa la Argentina, sumarle estos escándalos no es bueno”.

“No es bueno para el presidente, para el país ni para los argentinos. Hubiese sido un gran gesto de Adorni dar un paso al costado, ponerse a disposición de la Justicia y, lógicamente, si es culpable o no, lo va a decidir un juez”, señaló.

Qué dijo sobre el ajuste en el Concejo de Guaymallén

Ulpiano Suárez también fue consultado sobre el ajuste que anunció ayer el Concejo Deliberante de Guaymallén y lo avaló, poniendo en contexto la situación económica. Esta reestructuración implica un recorte del 60% de los cargos político-administrativos, lo que representa un ahorro de 500 millones de pesos anuales, según informó el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.

“Me parece una medida acertada, en un contexto difícil de caída en la actividad económica que impacta en la recaudación y en la coparticipación, es decir, en los recursos que llegan a las provincias y los municipios”, apuntó.

Y explicó: “Nosotros no tenemos la bola de cristal y no sabemos qué va a pasar con la economía, el consumo y la recuperación de los niveles de actividad que nos permitan recuperar esos recursos. Lo que sí podemos manejar es el gasto, así que toda decisión que tome un intendente o un gobierno para hacer más eficiente el gasto, bienvenida”.

Por otro lado, no descartó revisiones en el HCD de Capital: “Nosotros hablamos permanentemente con el Concejo y el nuestro es de los que menos gasta. No me gustan las comparaciones, pero si podemos ajustar y ser más eficientes, lo vamos a hacer”.

Además, en cuanto al Ejecutivo municipal, aseguró que se encuentra congelada la planta de personal desde principio de año. “A lo largo del tiempo venimos sosteniendo ese control del gasto en personal”, completó.