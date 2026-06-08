Ulpiano Suarez explicó por qué Capital pidió un adelanto de coparticipación: los motivos

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez , explicó que el adelanto de coparticipación solicitado por el municipio al Gobierno de Alfredo Cornejo busca garantizar la continuidad de distintas obras públicas en marcha y remarcó que los fondos no serán utilizados para afrontar el pago de salarios o aguinaldos.

Preocupante: más municipios acuden a la Provincia para solicitar adelantos de la coparticipación

La comuna capitalina pidió un adelanto de $1.150 millones en el marco de los recursos que la Provincia recibe de la Nación como anticipo de fondos coparticipables. Según detalló el jefe comunal, la solicitud se realizó sobre la porción que le corresponde a Ciudad dentro del esquema de distribución de esos recursos.

"El Gobierno provincial ha solicitado al Gobierno nacional adelanto de fondos coparticipables. De esos fondos hay un porcentaje que luego queda en la provincia y otro porcentaje, que es el 18,8%, que se coparticipa a los municipios", explicó Suarez.

En ese sentido, señaló que Capital recibe cerca del 6% de la coparticipación municipal y que el pedido realizado apunta a anticipar esos recursos para destinarlos a inversiones ya previstas.

"La verdad es que es conveniente por la tasa de interés que se aplica y porque esto nos permite darle continuidad a distintos trabajos que están en ejecución", sostuvo.

Entre las obras que mencionó se encuentra la finalización de los trabajos de urbanización en La Favorita, particularmente los vinculados a la provisión de agua potable para el conglomerado.

También indicó que los recursos permitirán continuar con el plan de asfaltado y avanzar con la puesta en valor de la histórica fuente ubicada en la plaza Pedro del Castillo.

"Esto nos permite continuar con el plan de asfalto, avanzar con una obra necesaria como es la puesta en valor de la fuente histórica de la plaza Pedro del Castillo y otras cuestiones menores", afirmó.

Ulpiano Suárez-Capital

Suarez aclaró además que la situación financiera del municipio no obligó a recurrir al adelanto para cubrir gastos corrientes. "Esto no está destinado a pagar el aguinaldo. El municipio tenía los recursos para eso", aseguró.

Según explicó, el mecanismo resulta beneficioso porque permite disponer de fondos de manera anticipada y devolverlos en cuotas antes de fin de año. "Era conveniente para darle continuidad a las obras, fundamentalmente en un contexto de caída de la coparticipación", agregó.

El impacto de la caída de la coparticipación

El intendente reconoció que durante los primeros meses del año los municipios sintieron el impacto de la menor recaudación nacional. Recordó que en el primer trimestre se registró una caída de la coparticipación, aunque destacó que Ciudad logró sostener sus ingresos propios gracias al cumplimiento tributario de vecinos y comerciantes.

"Sabemos que hay impuestos que están atados a la actividad económica, como Ganancias, IVA e Ingresos Brutos, que se han visto resentidos. Eso genera un efecto cascada y termina llegando menos dinero a los municipios", explicó.

No obstante, remarcó que la estructura financiera de la Ciudad le permite afrontar mejor este escenario que otras comunas. Según indicó, el municipio mantiene un equilibrio entre los recursos propios y los fondos que recibe por coparticipación.

"Que baje un poquito eso que nos viene de afuera no nos afecta en el desenvolvimiento, pero sí he hablado con colegas donde la coparticipación es el principal ingreso que tiene el municipio y estaban preocupados", señaló.

Finalmente, Suarez expresó su expectativa de que la recuperación de la actividad económica permita mejorar la recaudación y, en consecuencia, los recursos que reciben las provincias y municipios.

"Ojalá el Gobierno nacional termine de ordenar la economía, que haya inversiones, empleo y mejores salarios, porque eso también es necesario para recuperar niveles de recaudación y, en consecuencia, la coparticipación que nos llega a los municipios", concluyó.