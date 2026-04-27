Hebe Casado afirma que "hubiese sido bueno apartar a Adorni" del gobierno nacional

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , se refirió a las investigaciones que pesan sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y consideró que “hubiese sido bueno apartarlo” del gobierno que encabeza Javier Milei.

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La dirigente sanrafaelina advirtió que los escándalos que rodean al funcionario no solo impactan en la ciudadanía, sino también en la mirada de los inversores extranjeros, en declaraciones a Aconcagua Radio.

El planteo se da en un contexto de creciente tensión política: en los últimos días, la Oficina Anticorrupción resolvió extender por dos meses el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos, una medida que coincidió con las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito que involucran a Adorni y que amplificó la polémica.

La prórroga, oficializada a través de una resolución, responde formalmente a la necesidad de adecuar los vencimientos con los plazos impositivos, pero se produce en un escenario marcado por cuestionamientos sobre la evolución patrimonial de distintos integrantes del Gobierno nacional.

“Eso habría que preguntarle a quienes lo mantienen ahí. Yo creo que hay que dar certezas a la ciudadanía, pero también a aquellos que quieren invertir en Argentina. Y creo que todas estas cosas, que son más bien políticas, hacen ruido a lo económico”, sostuvo Casado.

En esa línea, planteó que una salida transitoria hubiese sido conveniente para evitar interferencias en la gestión. “Creo que hubiese sido una buena opción apartar a Adorni mientras se hacía la investigación o hasta que se demostrara culpabilidad o no de lo que se lo acusa, para justamente no entorpecer el camino o lo que se está haciendo en materia económica, que es muy valioso”, agregó.

Casado remarcó que este tipo de decisiones dependen del entorno más cercano del Presidente. “Son decisiones que toma el círculo cercano de Milei de mantener o no a una persona”, afirmó.

El caso Frugoni

Al mismo tiempo, valoró la salida del excoordinador de Infraestructura, Carlos María Frugoni, al considerar que es el camino adecuado frente a cuestionamientos públicos.

Frugoni quedó en el eje de los cuestionamientos porque omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción y el fisco ser propietario de siete departamentos en Palm Beach (Miami), Estados Unidos. Ante el escenario planteado, este domingo se oficializó su salida de la secretaría dependiente del área que comanda Luis Caputo.

Su reemplazante será Fernando Hermann, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Transporte, lugar que quedará para Mariano Plencovich, en este cambio de piezas en el gobierno.

“Creo que lo de Frugoni está bien, su renuncia y que se investigue. Es lo más sano: sacar todo ese ruido que termina generando cierto disconfort en la sociedad”, expresó Casado al respecto.

Finalmente, la vicegobernadora subrayó la importancia de la transparencia en la función pública. “Uno tiene que ser impecable en la función pública, tiene que justificar cada uno de sus patrimonios cuando ha sido solamente funcionario, explicando de dónde sale lo que tiene, porque le debe esa explicación a la sociedad”, concluyó.