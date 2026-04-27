Elecciones PASO: la diferencia que plantea el gobierno de Cornejo ante la eliminación que impulsa Milei

El gobierno de Alfredo Cornejo avala, a grandes rasgos, la reforma electoral que impulsa Javier Milei , pero plantea sus diferencias en el plano local, sobre todo por las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) .

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Así lo demostraron tanto el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , como la vicegobernadora Hebe Casado durante este lunes.

Ambos destacaron que la Nación tomó del sistema electoral mendocino el modelo de boleta única y la ficha limpia , que forman parte del paquete, pero valoraron la utilización de las PASO en Mendoza . Y señalaron que podría revisarse su financiamiento , en todo caso.

Mema sostuvo que el problema de las PASO a nivel nacional radica en su desnaturalización. “Muchas veces se han transformado en una encuesta”, afirmó, al señalar que en numerosos casos no existe competencia interna real dentro de los frentes electorales.

“Termina yendo una sola persona a dirimir a unas PASO que no son tal”, apuntó, tras encabezar un acto de inauguración de obras en Maipú.

No obstante, defendió el espíritu del mecanismo al remarcar que se trata de una herramienta democrática que permite a la ciudadanía definir candidaturas y evita que las decisiones queden concentradas en las cúpulas partidarias.

Las diferencias de las PASO a nivel provincial

En contraposición, indicó que en Mendoza el sistema ha funcionado de manera más competitiva desde 2015. Vale recordar que Cambia Mendoza las utilizó en reiteradas oportunidades para dirimir sus candidaturas provinciales, como sucedió en 2019 entre Rodolfo Suárez y Omar De Marchi, o en 2023 con Alfredo Cornejo y Luis Petri.

“En Mendoza es distinta la situación porque, al menos desde 2015 hasta acá, las fórmulas que han estado competitivas han dirimido sus candidaturas en las PASO y ha sido la ciudadanía la protagonista en definir quiénes son finalmente los candidatos”, señaló.

Natalio Mema-Gobierno El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. Prensa Gobierno

Y advirtió una posible revisión: “Creo que tenemos que revisar en Mendoza el financiamiento y qué pasa con aquellas agrupaciones que no tienen diferencias internas, y creo que no debieran presentarse en las PASO”.

“Tenemos que revisarlo, pero, en definitiva, como herramienta en la provincia han sido muy importantes. Y a nivel nacional me parece que está bien que se revise porque no es una herramienta que se ha utilizado siempre”, completó.

Hebe Casado no descartó que se mantengan a pesar de una eliminación nacional

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado también se refirió al tema en una entrevista con Aconcagua Radio y consideró que el debate debe darse en el Congreso nacional, donde se definirá el futuro del sistema.

Si bien indicó que aún no analizó en detalle el proyecto, coincidió en resaltar el valor de herramientas como la boleta única y la ficha limpia.

Consultada sobre la posibilidad de que Mendoza mantenga las PASO aun si la Nación decide eliminarlas, Casado no lo descartó. “Sí, puede ser”, respondió, aunque advirtió que uno de los puntos clave será analizar cómo se financian.

Hebe Casado votó en San Rafael La vicegobernadora Hebe Casado en la elección de febrero pasado en San Rafael. Archivo Los Andes

En sintonía con Mema, remarcó que no es conveniente dejar la definición de candidaturas exclusivamente en manos de los partidos políticos, ya que eso atentaría contra la calidad democrática.

Finalmente, la vicegobernadora introdujo otro elemento en el debate: la participación electoral. Señaló que, más allá de la obligatoriedad del voto, la concurrencia depende de la voluntad de la ciudadanía, al recordar que en elecciones recientes la participación rondó el 50%.