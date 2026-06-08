8 de junio de 2026 - 20:54

Bullrich se proyectó hacia 2027 con tres posibles destinos electorales: presidenta, vice o jefa de Gobierno

La senadora compartió en las redes una pieza audiovisual con referencias a distintas alternativas electorales y volvió a exhibir diferencias con sectores del oficialismo.

Bullrich marcó perfil propio y dejó abiertas sus opciones electorales para 2027.

Bullrich marcó perfil propio y dejó abiertas sus opciones electorales para 2027.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, difundió en redes sociales un video que generó repercusiones políticas. La legisladora utilizó sus cuentas oficiales para mostrar distintas posibilidades sobre su futuro electoral de cara a 2027.

Leé además

Javier Milei junto a Patricia Bullrich, actual senadora de LLA

Diferenciarse de Milei sin romper con LLA: la estrategia de Patricia Bullrich en el Senado

Por Redacción Política
Patricia Bullrich y Victoria Villarruel se posicionan muy bien en una encuesta nacional. Foto: creación de la IA Gemini.

Nueva encuesta posiciona a Victoria Villarruel y a Patricia Bullrich en el escenario electoral de 2027

Por Juan Carlos Albornoz

La publicación, musicalizada con el tango “Se dice de mí”, incluyó una secuencia de imágenes de la dirigente y una ilustración realizada con inteligencia artificial (IA) en la que aparece frente a un laberinto con tres posibles salidas identificadas: Presidencia, Vicepresidencia y Jefatura de Gobierno.

El contenido fue interpretado como una señal sobre los distintos escenarios políticos que Bullrich contempla para los próximos años, en medio de versiones y especulaciones respecto de su futuro dentro del espacio oficialista.

Un mensaje con tono desafiante

El video fue presentado con un tono irónico y buscó responder a cuestionamientos sobre su estilo político y su desempeño público. La elección de la canción popularizada por Tita Merello, en una versión interpretada por La Joaqui, fue leída como una reivindicación de su perfil personal y político.

La pieza audiovisual mostró además imágenes de Bullrich en actividades vinculadas a su tarea legislativa, reforzando una construcción de identidad centrada en su trayectoria y en su rol dentro del Senado.

Un contexto de diferencias dentro del oficialismo

La publicación se produjo en un contexto marcado por algunas diferencias entre la senadora y sectores del Gobierno nacional. En las últimas semanas, Bullrich adoptó posiciones propias en distintos debates políticos que generaron repercusiones dentro de LLA.

La difusión del video reavivó así las especulaciones sobre el papel que podría desempeñar en futuros procesos electorales y sobre su ubicación dentro del esquema político del oficialismo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Patricia Bullrich llegó a Mendoza junto al diputado Luis Petri y fue recibida por la vicegobernadora Hebe Casado

De padrinos y madrinas

Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei y despejó rumores de su salida

Hada Patricia y Cachavacha

El Gobierno retiró el pliego de María Verónica Michelli.

Cuestionable freno a una nominación judicial

El cruce entre Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio por el homenaje a Ni Una Menos: Tranquilizate, querida

El cruce entre Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio por el homenaje a Ni Una Menos: "Tranquilizate, querida"