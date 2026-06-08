Bullrich se proyectó hacia 2027 con tres posibles destinos electorales: presidenta, vice o jefa de Gobierno

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) , Patricia Bullrich , difundió en redes sociales un video que generó repercusiones políticas. La legisladora utilizó sus cuentas oficiales para mostrar distintas posibilidades sobre su futuro electoral de cara a 2027 .

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La publicación, musicalizada con el tango “Se dice de mí” , incluyó una secuencia de imágenes de la dirigente y una ilustración realizada con inteligencia artificial (IA) en la que aparece frente a un laberinto con tres posibles salidas identificadas: Presidencia , Vicepresidencia y Jefatura de Gobierno .

El contenido fue interpretado como una señal sobre los distintos escenarios políticos que Bullrich contempla para los próximos años, en medio de versiones y especulaciones respecto de su futuro dentro del espacio oficialista.

El video fue presentado con un tono irónico y buscó responder a cuestionamientos sobre su estilo político y su desempeño público. La elección de la canción popularizada por Tita Merello , en una versión interpretada por La Joaqui , fue leída como una reivindicación de su perfil personal y político.

La pieza audiovisual mostró además imágenes de Bullrich en actividades vinculadas a su tarea legislativa, reforzando una construcción de identidad centrada en su trayectoria y en su rol dentro del Senado.

Un contexto de diferencias dentro del oficialismo

La publicación se produjo en un contexto marcado por algunas diferencias entre la senadora y sectores del Gobierno nacional. En las últimas semanas, Bullrich adoptó posiciones propias en distintos debates políticos que generaron repercusiones dentro de LLA.

La difusión del video reavivó así las especulaciones sobre el papel que podría desempeñar en futuros procesos electorales y sobre su ubicación dentro del esquema político del oficialismo.