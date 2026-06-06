6 de junio de 2026 - 17:41

Diferenciarse de Milei sin romper con LLA: la estrategia de Patricia Bullrich en el Senado

La jefa de la bancada oficialista consolida un perfil propio en la Cámara Alta en medio de tensiones por pliegos judiciales.

Javier Milei informó que Patricia Bullrich, será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

Javier Milei informó que Patricia Bullrich, será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Patricia Bullrich atraviesa un momento de alto protagonismo político, caracterizado por una estrategia de "fino equilibrio": diferenciarse de la gestión de Javier Milei en puntos específicos sin que ello ponga en duda su pertenencia a La Libertad Avanza (LLA).

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La relación entre Bullrich y la Casa Rosada alcanzó su pico de tensión recientemente debido al pliego de la jueza María Verónica Michelli. Mientras el Poder Ejecutivo pretendía que el bloque votara en contra, Bullrich anticipó que no lo haría, argumentando que expresar sus principios es parte de su responsabilidad como dirigente.

Patricia Bullrich
La senadora Patricia Bullrich llega a Mendoza

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Esta postura derivó en una conversación directa con el Presidente, en la cual la senadora llegó a poner a disposición su renuncia como cabeza de la bancada, un gesto que desde su entorno calificaron como "protocolar" para dejar en claro que no seguiría órdenes con las que no coincidía.

No ha sido el único foco de fricción. En el pasado, Bullrich ya había mostrado criterios propios en el reparto de comisiones parlamentarias, lo que generó reparos en Balcarce 50 por la aparente falta de trabajo en equipo en comparación con la Cámara de Diputados.

Asimismo, trascendió un cruce firme de Milei hacia la senadora durante una reunión de Gabinete, luego de que ella reclamara públicamente la declaración jurada de Manuel Adorni.

Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich
Otra interna vuelve a empantanar a Milei.

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A diferencia de otros referentes del espacio, Bullrich cuenta con un caudal político propio que no depende exclusivamente de la estructura de los hermanos Milei.

Su trayectoria como candidata presidencial y líder de partido le otorga márgenes de maniobra que incomodan a los sectores más antiguos del oficialismo, quienes responden directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Para aplacar los rumores de ruptura tras los últimos desencuentros, ambas dirigentes protagonizaron una foto de unidad en la Casa Rosada el miércoles pasado.

El gesto buscó transmitir una imagen de convivencia política y cerrar las especulaciones sobre un quiebre interno, especialmente de cara al armado electoral en la ciudad de Buenos Aires, donde Bullrich suena como una fuerte candidata para la Jefatura de Gobierno en el futuro.

Los próximos desafíos del Gobierno

El oficialismo enfrenta ahora una etapa legislativa compleja que volverá a poner a prueba estos equilibrios. La discusión sobre la reforma política y la posible eliminación de las PASO, donde el Gobierno aún no contaría con los votos necesarios, requerirá de la experiencia y capacidad de negociación de Bullrich en la Cámara Alta.

Por el momento, la senadora parece haber hallado una fórmula para preservar su identidad y su base electoral sin abandonar el proyecto de "transformación histórica" que encabeza el Presidente.

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