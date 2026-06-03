Tensión en el Senado: legisladores cercanos a Milei le recriminaron a Bullrich por su objeción de conciencia

Fuertes reproches se desataron este miércoles en la reunión del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, donde los senadores más cercanos a Karina Milei le recriminaron a Patricia Bullrich su decisión de objetar la decisión del Gobierno de pedir el retiro del pliego de Verónica Michelli.

Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei y despejó rumores de su salida

El pliego de Michelli deberá esperar: Patricia Bullrich negoció una "postergación" en el Senado

Voceros parlamentarios señalaron que la senadora karinista Nadia Márquez fue la crítica más dura contra Bullrich, y la acusó de tener actitudes "personalistas", en momentos en que la prioridad es defender el proyecto de Javier Milei.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, hubo "reproches" a la jefa del bloque libertario que se hicieron casi a los gritos por su planteo contrario al pedido del Gobierno de apoyar el retiro del pliego de la cuñada del periodista Hugo Alconoda Mon.

Las fuentes comentaron que Bullrich optó no responder las criticas y mantuvo la misma postura que más temprano manifestó sobre su decisión de rechazar el veto al pliego de Michelli.

La interna entre Bullrich y Milei escaló el lunes pasado cuando la senadora porteña y ex ministra de Seguridad anunció que planteará "una objeción de conciencia" al veto del pliego de la candidata a jueza, que hoy tuvo dictamen de comisión con la firma de los opositores aliados del oficialismo.

Los reproches a Bullrich sucedieron en la reunión de bloque que se extendió por casi tres horas, en la que se analizó la crisis interna dentro del oficialismo parlamentario.

Una fuente señaló a NA que unas de las críticas a la jefa del bloque se debió a que publicó el tuit con su postura en las redes antes de informarlo en el bloque, como si sucedió el martes en el WhatsApp que tienen los 21 senadores que conforman la bancada libertaria.

Un senador también se quejó de que trascendieron en los medios las conversaciones del grupo y pidieron preservar las charlas en privado.

Dentro del bloque de la Libertad Avanza respaldan la postura de Bullrich el formoseño Francisco Paoltroni, y los cordobeses Luis Juez y Carmen Alvarez Rivero.