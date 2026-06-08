Nueva encuesta posiciona a Victoria Villarruel y a Patricia Bullrich en el escenario electoral de 2027

Una encuesta realizada por DC Consultores les adjudica lugares protagónicos camino a las elecciones 2027 a dos mujeres de la política argentina: la senadora nacional Patricia Bullrich y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel .

Según el últimos sondeo nacional de la empresa que dirige el platense Aníbal Urios , la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado es la mejor opción para acompañar a Javier Milei si va por la reelección. En este sentido, el 59,3% apoya a Milei y Bullrich como fórmula para "la continuidad del gobierno", muy por encima de Milei-Martín Menem (28,1%) y Milei-Sandra Pettovello (12,6%).

Mientras tanto, por otro lado, Villarruel surge como la mejor candidata del " peronismo/oposición" , superando en esa categoría al propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof . La vicepresidenta fue medida en este caso junto al gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo , como presunto compañero de fórmula en 2027. De este modo, la fórmula Villarruel-Jaldo obtiene en la encuesta el 40,5%.

Kicillof , por su parte, se ubica bastante más abajo en el sondeo, a pesar de que Urios lo mide con dos compañeras de fórmula diferente. En un caso lo hace con la peronista cordobesa Natalia de la Sota (24,8%) y en el otro con la diputada de la Izquierda Miriam Bregman (22,9%).

Mucho menos atrayentes resultan para los electores otras fórmula ensayadas, como la del sanjuanino Sergio Uñac con la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (6,1%) y la del "outsider" Dante Gebel con Sergio Massa (5,7%).

Villarruel y Bullrich, enfrentadas

La senadora nacional Patricia Bullrich y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, viven un presente marcado por el distanciamiento político y las fricciones. El posicionamiento de una y otro es muy diferente: Villarruel rompió hace tiempo relaciones con la Casa Rosada, mientras que Bullrich es ni más ni menos que la conductora del oficialismo nacional en la Cámara Alta.

La exministra de Seguridad superó con éxito una tormenta interna por el pliego de la jueza María Verónica Michelli, rechazado por Javier y Karina Milei porque la mujer es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Bullrich planteó una "objeción de conciencia" y amagó con acompañarlo, a contramano de la orden de la Casa Rosada, que fijaba su retiro. Al final, se abstuvo en la votación, pero en el medio hubo horas de intriga e incluso la legisladora puso a disposición de Milei su renuncia a la jefatura de la bancada de LLA.

En este contexto, las mayores fricciones se dan con la jefa del Senado, Villarruel, quien directamente no tiene diálogo con la Casa Rosada. En este marco, la semana pasada, Villarruel acusó a Bullrich de someter al Senado a un "descontrol" por la decisión de someter a votación los pliegos de 73 jueces, cuando en la previa se iban a votar 50.

“Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco", lanzó.

Cualquiera sea la realidad de cada una, para Urios, ambas tienen potencialidad electoral. Así lo demuestra este sondeo, que fue realizado entre el 24 y el 27 de mayo por medio de dispositivos móviles.

El relevamiento incluyó 1.980 casos en total. En abril, en tanto, otro estudio de similares características de la misma consultora también posicionaba bien a las dos dirigentes.

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En este caso, tanto Villarruel como Bullrich aparecían con imágenes positivas cercanas a la del presidente Milei, que se acreditó 49,1%: 48,3% obtuvo Bulrrich y 47,8% Villarruel.

Hay que aclarar que, en ambos sondeos, la imagen positiva superaba a la positivo, tanto en el caso de las dirigentes como del presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2064044897510818057&partner=&hide_thread=false Se fijan si voy, si vengo o si fui

Se dicen muchas cosas pic.twitter.com/3hiRSf87jD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 8, 2026

De las dos mujeres, la que es más consciente del lugar que ocupa hoy en la política es Patricia Bullrich. Tanto que, en medio de las encuestas, salió por las redes con un video para reforzar su imagen, al ritmo de la canción "Se dice de mí", aquella famosa canción de Tita Merello que reversionó La Joaqui.