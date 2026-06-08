"Sin respuestas": qué dice una nueva encuesta sobre la gestión de Alfredo Cornejo

Una encuesta realizada por DC Consultores en Mendoza reflejó señales de desgaste en algunos aspectos de la gestión provincial, aunque al mismo tiempo mostró que una mayoría de los consultados continúa valorando el orden como uno de los principales atributos del modelo impulsado por Alfredo Cornejo .

Encuesta: cuánto miden los candidatos a gobernador, el número que celebra Cornejo y la caída de Milei

El relevamiento, realizado entre el 28 de mayo y el 1 de junio sobre 1.022 casos distribuidos en toda la provincia, indagó sobre confianza en el Gobierno provincial, perspectivas económicas, liderazgo político y expectativas de futuro.

Los resultados aparecen en un contexto en el que distintas consultoras comienzan a medir no solo el nivel de aprobación de la gestión, sino también la capacidad del oficialismo para sostener su predominio político de cara al próximo ciclo electoral.

Uno de los datos más destacados del estudio está vinculado a la pérdida de confianza en la administración provincial. Entre quienes afirmaron haber dejado de confiar en el Gobierno, el 43,4% atribuyó esa situación a que " el modelo Cornejo se quedó sin respuestas ".

En tanto, el 37,6% consideró que la principal explicación es que "la economía no arranca", mientras que un 13,2% señaló una diferencia entre la velocidad de los cambios impulsados por el presidente Javier Milei y el ritmo de gestión de la Provincia.

Los resultados muestran que, para una parte de los consultados, las demandas sociales y económicas requieren respuestas más rápidas y una actualización de las herramientas de gestión utilizadas hasta el momento.

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Una provincia que “recalcula”

La encuesta también buscó medir el clima social respecto de la situación general de Mendoza. En ese punto, el 42,8% de los consultados sostuvo que la provincia se encuentra "recalculando", mientras que el 34,2% opinó que está "en otra sintonía" o en un "modo analógico".

Por su parte, el 23% consideró que Mendoza está "en orden". Los datos reflejan una percepción dividida entre quienes entienden que la provincia necesita adaptarse a nuevos escenarios y quienes consideran que el rumbo actual continúa siendo adecuado.

El orden, el principal activo de la gestión

Uno de los resultados más favorables para el oficialismo provincial aparece al analizar la valoración del actual modelo de gestión. Ante la consulta sobre el "manual de gestión" vigente, el 63,4% respondió que "funcionó para mantener el orden". Además, un 23,1% afirmó que "todavía puede dar más".

En contrapartida, el 13,5% consideró que el esquema impulsado por Cornejo "quedó atrasado". El resultado muestra que, más allá de las críticas vinculadas a la economía o al ritmo de gestión, el orden continúa siendo uno de los atributos más reconocidos por los encuestados.

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Dos encuestas, una misma tensión

Los datos de DC Consultores encuentran puntos de contacto con otro estudio realizado durante mayo por Reale Dalla Torre Consultores.

Mientras el trabajo de DC muestra una valoración positiva del orden institucional y de gestión alcanzado por la Provincia, el relevamiento de Martha Reale registra una aprobación del 47% para la gestión de Alfredo Cornejo frente a un 48,2% de desaprobación, cifras que reflejan una fuerte polarización pero también niveles de respaldo competitivos para el oficialismo provincial.

La consultora incluso destaca que la gestión mendocina logró estabilizar sus niveles de aprobación durante 2026, en contraste con la caída registrada por la imagen del presidente Javier Milei en el mismo período.

En sus conclusiones, Reale Dalla Torre sostiene que, después de más de una década de predominio político, el espacio liderado por Cornejo conserva una "base electoral estructural sólida" y una importante capacidad de resiliencia política.

Más allá de las diferencias metodológicas entre ambos estudios, las dos encuestas coinciden en una misma lectura: el principal desafío para la gestión provincial pasa hoy por la economía y la generación de empleo.

Economía y empleo, entre las principales preocupaciones

Otro de los capítulos del estudio estuvo dedicado al desempeño económico de la provincia. Consultados sobre por qué Mendoza no crece ni genera empleo privado al ritmo de otras épocas, el 37,8% respondió que existe un agotamiento del modelo actual y una falta de reformas estructurales de fondo.

Muy cerca, con el 36,9%, apareció la opinión de quienes consideran que el Gobierno provincial prioriza el gasto político y la pauta antes que la inversión productiva.

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Por su parte, el 20,5% responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por la situación económica provincial, mientras que apenas el 4,8% sostuvo que Mendoza está creciendo adecuadamente y que no necesita cambios. La economía aparece así como uno de los principales factores que explican las demandas de renovación detectadas por el relevamiento.

La preocupación económica también aparece en el estudio de Reale Dalla Torre, donde el 52,7% de los consultados señaló que la economía y el empleo deberían ser la principal prioridad del próximo gobernador.

De esta manera, ambos relevamientos ubican a la situación económica como la principal demanda social y como uno de los factores que podrían condicionar la evaluación futura del Gobierno provincial.

Qué piensa la gente de Natalio Mema

La encuesta de DC Consultores también incluyó una medición sobre el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. Ante la consulta para definirlo en una palabra, los términos más repetidos fueron "desconocido", "Cornejo", "joven" y "gestión", junto con otras referencias vinculadas a su nivel de conocimiento público.

Los resultados reflejan que, pese a ocupar un lugar central dentro de la administración provincial y ser mencionado con frecuencia entre los posibles nombres del oficialismo para los próximos años, Mema aún enfrenta el desafío de consolidar una identidad política propia entre amplios sectores del electorado mendocino.

En las últimas semanas el funcionario provincial ya hizo pública su aspiración a ser el sucesor de Cornejo en el sillón de San Martín. Si bien Mema asegura "que está prerarado para ser gobernador", el manifiesta que "no es momento de hablar de candidaturas".

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Sin embargo no es el único dentro del gabinete que tiene intensiones de pelear por la gobernación. El otro aspirante es el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. Luego se suma el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

En paralelo, el estudio realizado por Reale Dalla Torre muestra que las figuras asociadas al oficialismo provincial mantienen competitividad electoral. Según ese relevamiento, un eventual candidato del "equipo de Cornejo" encabeza la intención de voto con el 26,8% y alcanza el 31,1% en la proyección electoral, por encima de otros dirigentes medidos individualmente.

La interpretación de la consultora es que, al momento de pensar en el próximo gobernador, una parte importante del electorado continúa asociando atributos como experiencia, gobernabilidad y capacidad de gestión con las figuras vinculadas al espacio político que conduce Cornejo.

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