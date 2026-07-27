Vallejo dijo que no pone "las manos en el fuego" por Tapia y aseguró que Sur Finanzas es "un chivo expiatorio"

Irregularidades en la AFA: extitular de la IGJ revela que hay más de US$ 500 millones no declarados

El inesperado encuentro del Chiqui Tapia con un dirigente mendocino en la Difunta Correa: de qué hablaron

En una entrevista televisiva con LN+, defendió la gestión del dirigente, rechazó las acusaciones judiciales en su contra y sostuvo que su empresa se convirtió en "un chivo expiatorio" dentro de la investigación.

El empresario elogió el trabajo de Tapia al frente de la AFA y consideró que su continuidad depende exclusivamente de los dirigentes que integran la entidad.

“Para mí, Tapia es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino. Hace mucho por el fútbol, es federal. Te puede gustar o no”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “Para que él no sea presidente, los mismos dirigentes que lo pusieron lo tienen que sacar. No es una decisión de café, lo tienen que decidir. Si lo votaron, es porque es bueno”.

Sin embargo, Vallejo aclaró que no busca defender al titular de la AFA en el plano judicial y remarcó que solo puede responder por su propia situación.

Al respecto, dijo: “Yo no pongo las manos en el fuego ni por Tapia ni por nadie. Yo solo creo que soy inocente y que mis empresas ya trabajaban desde hace cinco años antes de que existiera el fútbol de ahora, y después del patrocinio”, expresó.

Consultado sobre el avance de la investigación, el empresario cuestionó que la causa en su contra continúe mientras otros expedientes vinculados a dirigentes del fútbol no registran avances.

“Son caminos diferentes. Sur Finanzas es un chivo expiatorio”, afirmó Vallejo.

También reveló que la última vez que habló con Tapia fue hacia fines del año pasado.

Respecto de la relación que mantuvo con el presidente de la AFA, Vallejo aseguró que el vínculo surgió exclusivamente por cuestiones comerciales, a partir del patrocinio que Sur Finanzas realizó dentro del fútbol argentino.

“La relación era común y corriente”, intentó minimizar.

El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a "Chiqui" Tapia. Archivo

Según detalló, el acercamiento comenzó cuando la empresa decidió invertir en la AFA y convertirse en uno de sus patrocinadores oficiales. “No me iba a sacar una foto con el presidente del golf”, ironizó.

Además, negó que Tapia hubiera facilitado negocios o favorecido el crecimiento de la compañía.

“Al haberlo conocido, le pedí que empiece a ayudar con el sponsoreo de la Liga Profesional tras el patrocinio en Barracas Central”, señaló, al explicar cómo evolucionó el vínculo entre ambas partes.

Ariel Vallejo: "Ahora vivo de actividad financiera informal como vive el 50% del país"

Vallejo también rechazó de manera categórica las acusaciones por presunto lavado de dinero.

“Para hacerlo, tuve que haber tomado plata de terceros, ya sea del fútbol, un canal de televisión o lo que sea. Yo solo fui sponsor de un equipo de fútbol. Lo que hice fue posicionar mi marca, que estaba visible en todos lados. Es algo fácil de probar”, argumentó.

En otro tramo de la entrevista habló sobre su patrimonio y respondió a las críticas por los bienes de lujo que exhibió en los últimos años.

“Los relojes no eran tantos, los puede tener cualquiera. Cuestan desde USD 9.000 hasta infinidades. Yo no tenía caros teniendo en cuenta el honorario profesional que yo cobraba”, explicó.

En ese contexto, reveló cuál era el nivel de ingresos que percibía durante el crecimiento de Sur Finanzas.

“Yo ganaba entre USD 40.000 y 50.000 mensuales. La Ferrari fue fruto del crecimiento de la empresa. Igual la usé muy poco, la vendí”, afirmó.

Finalmente, el empresario se refirió a su presente económico luego del avance de la causa judicial y aseguró que volvió a desempeñarse en actividades financieras informales.

“Ahora vivo de actividad financiera informal como vive el 50% del país, volví a mis tiempos felices, como hace 10 años. Soy una especie de arbolito, en cualquier momento me paro en Florida y Lavalle”, concluyó.