La conmovedora historia de Andes, el club detrás del video viral: el rol secreto de Lanús

Andes de General Alvear es el protagonista de las imágenes que sumaron millones de reproducciones en las redes . Diario Los Andes charló con su entrenador y uno de sus dirigentes. La historia de un club que se esfuerza todos los días para formar grandes jugadores de fútbol, pero mejores personas.

Un grupo de pequeños jugadores de fútbol mueven la pelota de un lado a otro, manteniendo la posesión del balón a pesar del campo de juego y la presión de sus contrincantes. La entretienen con la prestancia de los profesionales, y aceleran en la búsqueda del ansiado gol como aquel león que sólo tiene ojos para observar a su presa. El video que registra el momento se cuenta por millones de reproducciones en las redes sociales , con el toque distintivo del tango argento para convertirlo en una obra de arte.

Detrás de la bella secuencia se encuentra un club humilde, pero convencido de sus capacidades, y un plantel que baila al compás de un histórico formador de Mendoza . Se trata de la categoría 2014 del Club Andes de General Alvear, el “Croto”.

El video corresponde a la goleada por 4 a 0 sobre Sportivo Pedal, en un encuentro disputado en San Rafael por la cuarta fecha del torneo “Lanús, tu amigo”, del cual participan 864 clubes de todo el país divididos por zonas geográficas . El premio es competir en la fase final en las instalaciones del club Granate, y ganarse la posibilidad de integrar sus inferiores.

No es la primera vez que Andes participa de esta clase de competencias. De hecho, la categoría 2013 ganó la etapa regional de este mismo torneo en el 2025, y también participó en otro organizado por Rosario Central. “Si no tienen roce futbolístico los chicos no van a crecer, entonces tratamos de que viajen a torneos competitivos que los ayude a crecer, más allá del resultado. Este año todas las categorías viajan, en septiembre tengo un viaje con los 2018…”, explicó el entrenador y referente de la institución César Araya a Diario Los Andes.

El DT de la categoría 2014 afrontó la entrevista con la mezcla de sentimientos que le da la seguridad de más de 30 años de experiencia en el club, y la incredulidad por la viralización de los tiempos actuales. “Nunca me había pasado. Uno se pone nervioso, porque no está acostumbrado a estas cosas. Ha sido muy lindo, pero tengo que tener los pies sobre la tierra”, expresó.

El formador, que tuvo bajo su tutela a jugadores de la talla de Luciano Cabral o Matías Rosales (actualmente en Sarmiento de Junín), aseguró que la situación y la atención posterior los sobrepasó. “La verdad que se nos fue de las manos. Estamos viviendo una experiencia muy linda gracias a ese lindo gol que armaron los chicos”.

El operativo de control que despertó el video viral del club Andes:

La secuencia fue grabada y publicada en un estado de WhatsApp por una mamá del grupo, y la cuenta de Instagram de las inferiores del club “Crotitos”, fue la encargada de ponerle el tango y compartirlo en las redes. El resultado fue una impresionante repercusión en todo el mundo.

A tal punto trascendió el video, que por estos días se tuvo que organizar un operativo de control de la situación destinada a los mismos los jóvenes, que incluyó revisión de redes sociales por parte de las familias, acercamiento especial de la Comisión Directiva, y charlas del entrenador. “Les dije que sigan entrenando, jugando tranquilos, divirtiéndose con la humildad y el respeto ante todo”, resaltó Araya al respecto.

La Comisión Directiva de Andes, entre la emoción y el esfuerzo: "Nos motiva muchísimo"

La exposición mediática llegó en un momento particular de la institución, ya que hace solamente tres meses cambió su Comisión Directiva. Un grupo de hinchas jóvenes se hizo cargo de la conducción, acompañados por familias de la comisión de madres de inferiores. Bautista Molero, uno de los directivos, aseguró que “Me impacta ver el video de los chicos haciendo ese gol. Por un lado no me sorprende, porque el César (Araya, el DT) ha sacado muchísimos chicos que han podido dar el paso a AFA, pero no, la verdad que como Comisión Directiva nos motiva muchísimo más para redoblar esfuerzos”.

Para Molero, que jugó en las inferiores del Croto, el video y los resultados deportivos son importantes, aunque no lo son más que los valores. “Más que grandes futbolistas, queremos que sean grandes personas. A mí me tocó transitar por el fútbol infantil del club, y son los recuerdos más lindos que tengo de mi vida, porque ahí conocí a todos mis amigos. Ah, el director técnico era el César”, contestó el humor y la nostalgia.

Esos valores se ven reflejados en las historias que cuentan al otro lado del teléfono, como las rifas y sorteos que llevan adelante, la invitación a chicos de otros clubes para los viajes por el país, o la colecta de dinero entre las familias que permitió comprarle los botines a uno de los jugadores que diagramó la jugada viral.

Así, con esfuerzo, pasión y el respeto por “la nuestra”, un grupo de chicos le dio un mensaje al mundo del deporte: En Argentina, la solidaridad, el amor por la redonda, el juego en equipo y la calidad desborda en todos los rincones.