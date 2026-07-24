¿El gol del año? El video viral de las inferiores de Andes F.C. que comparan con la Selección Argentina

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El video impresiona desde el primer segundo. La imagen habla por sí sola: un terreno desparejo, poceado, donde el césped resiste a duras penas entre la tierra seca y el barro. Una superficie hostil para cualquiera que intente jugar por abajo.

Sin embargo, para los chicos de la Categoría 2014 de Andes F.C. (General Alvear, Mendoza), el estado del campo no fue un obstáculo, sino el escenario perfecto para escribir una página de amor puro por la pelota.

Quince toques consecutivos. Sin que picara mal, sin fallar un pase. Con un control orientado de otro planeta, precisión milimétrica, desborde quirúrgico y una definición a la red que desató la locura de los padres al costado de la cancha.

En tiempos donde el fútbol profesional se mide por infraestructuras millonarias y césped sintético de última generación, estos niños de entre 11 y 12 años recordaron la esencia más pura del deporte nacional: la técnica del potrero.

En esas canchas donde la pelota "pica como un conejo" y dominarla requiere el doble de esfuerzo y maña, el semillero mendocino dio una cátedra de coordinación y compañerismo. Muchos en redes sociales no tardaron en comparar la secuencia con el circuito de pases de la Scaloneta, mientras que otros simplemente se emocionaron ante la estampa de la infancia argentina abrazada al juego.

Desde las cuentas oficiales del club expresaron con orgullo el espíritu de la jugada: "Cuando el profe te dice que si no la tocan todos, no vale el gol".

Más que un gol viral: el abrazo del fútbol infantil

Más allá de los likes, las reproducciones y los elogios que cruzan las fronteras de Mendoza, el video deja una postal entrañable. Entre medias caídas, botines embarrados y la sonrisa genuina tras ver inflarse la red, la Categoría 2014 dejó en claro que la pasión no entiende de presupuestos ni de canchas perfectas.

Salud, pibes. Esto es el fútbol que le gusta a la gente.